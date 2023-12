റൂര്‍ക്കി(ഡെറാഡൂണ്‍): കട്ടച്ചൂള തകര്‍ന്ന് വീണ് ആറ് മരണം. പരിക്കേറ്റ നിരവധി പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. ലഹബോളി ഗ്രാമത്തിലെ മംഗളൂര്‍ കോട് വാലിയിലാണ് സംഭവം(Dehradun 6 dead 2 injured after brick kiln wall collapsed).

നിരവധി തൊഴിലാളികളും മൃഗങ്ങളും അവശിഷ്ടങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ജെസിബി ഉപയോഗിച്ചുള്ള രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം തുടരുകയാണ്. നൂറിലേറെ പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരടക്കം സംഭവസ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്. മരണസംഖ്യ ഉയരാനിടയുണ്ടെന്ന് അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കി(rescue op on to rescue trapped laborers and animals).