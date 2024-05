ETV Bharat / sports

വെങ്കടേഷിന്‍റെ വെടിക്കെട്ടിൽ ചാമ്പ്യൻമാരായി കൊൽക്കത്ത; ഫൈനലിൽ പാറ്റ് കമ്മിൻസിനും കൂട്ടർക്കും കണ്ണീർമടക്കം - IPL 2024 CHAMPIONS KKR

By ETV Bharat Kerala Team

Kolkata Knight Riders' Venkatesh Iyer celebrates after winning the IPL 2024 final match against Sunrisers Hyderabad ( IANS Photo )