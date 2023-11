കാത്തിരുന്ന കടുത്ത പോരാട്ടം നാളെ: നാളെയാണ് (നവംബര്‍ 19) അഹമ്മദാബാദിലെ നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ ഇന്ത്യയും ഓസ്‌ട്രേലിയയും തമ്മിലുള്ള കടുത്ത മത്സരം അരങ്ങേറുക (Narendra Modi Stadium In Ahmedabad). 2003ലെ ഫൈനല്‍ മത്സരത്തിന് സമാനമാകും വിധമാണ് ഇത്തവണയും മത്സരം പൊടിപൊടിക്കുക. കലാശ പോരാട്ടത്തിനായി ഇരു ടീമുകളും അഹമ്മദാബാദിലെത്തി.

പോരാട്ടം കാണാന്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയും അമിത്‌ഷായും (PM And Amit Shah will be present): 2023ലെ ലോകകപ്പിലെ ഇന്ത്യ- ഓസ്‌ട്രേലിയ പോരാട്ടം നേരില്‍ കാണാന്‍ ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത്‌ഷായും സ്റ്റേഡിയത്തിലെത്തും. ഇരുവരും എത്തുന്നത് ഇന്ത്യന്‍ കളിക്കാര്‍ക്ക് ഏറെ പ്രോത്സാഹനമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ബിസിസിഐ പ്രത്യേക പരിപാടിയും നടക്കും. മത്സരത്തിൽ നിരവധി കലാകാരന്മാർ തങ്ങളുടെ കലാരൂപങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കും.