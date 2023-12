ജമ്മു കശ്‌മീർ: ജമ്മു കശ്‌മീരിലെ പൂഞ്ച് ജില്ലയിൽ മൂന്ന് സിവിലിയന്മാരുടെ കസ്റ്റഡി മരണത്തിൽ (Army orders court of inquiry in three Poonch civilian death) സൈനികതല അന്വേഷണം നടത്താൻ ഉത്തരവിട്ടു. ജില്ലയിലെ ദേരാ കി ഗലിയില്‍ രണ്ട് സൈനിക വാഹനങ്ങൾ ആക്രമിച്ച് ഭീകരര്‍ ഇന്ത്യന്‍ സൈനികരെ മൃഗീയമായി കൊലപ്പെടുത്തിയതിനെത്തുടര്‍ന്ന് മൂന്നു പ്രദേശവാസികളെ ചോദ്യം ചെയ്യാന്‍ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നു. പിന്നീട് മൂന്ന് പേരും ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മരണപ്പെട്ടതായി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.