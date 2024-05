ಬಾಲಿವುಡ್​ ನಟ ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಪುತ್ರ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಲಿ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಪರಾಜಿಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ಗೆ ಬರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇಬ್ರಾಹಿಂ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆ 13 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಶೂ ಕಂಪನಿಯೊಂದರ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ಮೊದಲೆರಡು ಫೋಟೋಗಳು ಒಂದೇ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿವೆ. ಗ್ರೀನ್​ ಆ್ಯಂಡ್​ ಕ್ರೀಮ್ ಕಲರ್​ ಕಾಂಬಿನೇಶನ್​​ನ ಪ್ಯಾಂಟ್​ ಶರ್ಟ್ ಧರಿಸಿದ್ದು, ಶೂ ಕೂಡ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿದೆ. ಒಳಾಂಗಣ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಂತರದ ಎರಡು ಫೋಟೋಗಳು ಹೊರಾಂಗಣದಿಂದ ಬಂದಿವೆ. ಸೈಕಲ್​ ಬಳಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್, ಶರ್ಟ್ ಧರಿಸಿ ಪೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಖ್ಯಾತ ನಟನ ಪುತ್ರ, "ಪರಂಪರೆ? ನಾನು ನನ್ನದೇ ಆದ ಸ್ವಂಥದ್ದನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತೇನೆ'' (Legacy? I will create my own) ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಉದಯೋನ್ಮುಖ ನಟ ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕಗೊಳಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡಲು ಶುರುಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಸ್ಟ್‌ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪೈಕಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು, ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮತ್ತು ಸೈಫ್ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಈವರೆಗೆ ಖಾಸಗಿ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಾದ ಆರ್ಯನ್ ಖಾನ್, ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್, ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವರು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಹೋದರಿ ನಟಿ ಸಾರಾ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಕ್ರಿಯರು. ಇದೀಗ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅವರು ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್​​ ಮತ್ತು ಅಮೃತಾ ಸಿಂಗ್ ದಂಪತಿಯ ಮಗ. 2004ರಲ್ಲಿ ಸೈಫ್ ಅಮೃತಾ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದಿದ್ದು, 2012ರಲ್ಲಿ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳಾದ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಸಾರಾ ಅಲಿ ಖಾನ್​ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೈಫ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿಯಾಗಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾರಾ ಈಗಾಗಲೇ ಬಾಲಿವುಡ್​ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನ ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರನಾಗಿರುವ ಇಬ್ರಾಹಿಂ 'ಸರ್ಝಮೀನ್' (Sarzameen) ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಜೋಲ್ ಮತ್ತು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬೊಮನ್ ಇರಾನಿ ಪುತ್ರ ಕಯೋಜ್ ಇರಾನಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.