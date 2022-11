रुद्रपुरः 30 करोड़ की लागत से बनने वाले बहुउद्देशीय भवन का आज खेल मंत्री रेखा आर्य (Sports Minister Rekha Arya) ने भूमि पूजन (Bhoomi Pujan of multipurpose building in Rudrapur) किया. बहुउद्देशीय भवन का निर्माण (Construction of multipurpose building in Rudrapur) 2023 तक पूरा होना है. इसका इस्तेमाल 2024 में होने वाले राष्ट्रीय खेलों में होगा. बहुउद्देशीय भवन में सभी प्रकार के इंडोर गेम का आयोजन होगा.

खेल विभाग द्वारा रुद्रपुर स्टेडियम में 3088.11 लाख की लागत से बनने जा रहे बहुउद्देशीय भवन का आज खेल मंत्री रेखा आर्य द्वारा भूमि पूजन किया गया. इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों को भी संबोधित किया. उन्होंने उत्तराखंड और केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं के बारे में लोगों को अवगत कराया और कहा कि सरकार खिलाड़ियों को 1500 रुपए खेल छात्रवृत्ति के रूप में दे रही है.

रुद्रपुर में बहुउद्देशीय भवन का भूमि पूजन.

प्रदेश के 5 हजार खिलाड़ियों को सरकार द्वारा छात्रवृत्ति दी जा रही है. उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा को धार देनी है. उन्होंने दिव्यांग खिलाड़ियों पर बोलते हुए कहा कि दिव्यांग खिलाड़ियों को सामान्य खिलाड़ियों की दर्ज पर प्रोत्साहन राशि सरकार द्वारा की जा रही है. राज्य सरकार खिलाड़ियों के लिए स्पोर्ट्स डेवलप फंड बनाने की तैयारी कर रहा है. ताकि जरूरत के समय में उक्त धनराशि खिलाड़ियों के काम आ सके. खेल मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि 30 करोड़ की लागत से बनने वाले बहुउद्देशीय हॉल में इनडोर गेम खेले जाएंगे. इसे गुणवत्ता युक्त 2023 में बन कर तैयार होना है.