हल्द्वानी: नैनीताल के काठगोदाम थाना क्षेत्र की रहने वाली एक विवाहिता ने अपने ही ससुर पर गंभीर आरोप (Serious allegations against father in law) लगाए हैं. पीड़िता ने ससुर पर आरोप लगाते हुए कहा है कि ससुर नशे की हालत में रात में कमरे का दरवाजा खटखटा (Father in law knocks on the door in the middle of the night drunk) कर उसको परेशान करने का काम करता है. साथ ही नशे की हालत में गाली गलौज करता है. पीड़िता ने अपने पति, ससुर और अन्य ससुरालियों खिलाफ काठगोदाम थाने में मुकदमा दर्ज कराया है.

जानकारी के मुताबकि, काठगोदाम क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता की शादी पिछले साल कुसुमखेड़ा निवासी युवक से हुई थी. आरोप है कि पति नशा करता है. नशे के लिए पीड़िता के रुपए चुराता है. पीड़िता का आरोप है कि पति उसे धमकाता है. कहता है कि मैंने शादी शौक के लिए की थी, फोटो खिंचवाने के लिए की थी. दहेज नहीं दिया तो तुझे बेच दूंगा.

पीड़िता का कहना है कि उसका ससुर अब दहेज के लिए दबाव बना रहा है. यहां तक की नशे की हालत में दिन-रात गालियां देता है. इतना ही नहीं, ससुर आधी रात को कमरे का दरवाजा खटखटा है और शराब पीकर परेशान करता है. वहीं, पीड़िता ने बताया कि पिछले 23 अप्रैल को समझाने के लिए ससुराल वाले आए तो अगले ही दिन पति ने मारपीट कर मायके के बाहर छोड़ दिया.

महिला ने पति, सास-ससुर सहित ननद, नंदोई के खिलाफ दहेज मांगने, शारीरिक उत्पीड़न, छेड़छाड़ समेत अन्य संबंधित धाराओं में काठगोदाम थाने में मुकदमा दर्ज कराया. काठगोदाम थाना प्रभारी प्रमोद पाठक ने बताया कि महिला की तहरीर पर पति, सास-ससुर सहित 5 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. पूरे मामले की जांच की जा रही है.