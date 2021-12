नैनीताल: उत्तराखंड में एक बार फिर कोरोना (new Corona case in uttarakhand) ने रफ्तार पकड़ ली है. नैनीताल शहर में गुरुवार को कोरोना के 8 नए मामले (new Corona patients found in Sherwood Nainital) सामने आए हैं. एतियहात के तौर पर प्रशासन में नैनीताल के शेरवुड क्षेत्र को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित (micro containment zone) किया है. कोरोना के सभी मरीज शेरवुड क्षेत्र के ही रहने वाले हैं.

कोरोना के लेकर जिस तरह से लापरवाही बरती जा रही थी, उसका असर दिखने लगा है. प्रदेश में तेजी से कोरोना पैर पसार रहा है. गुरुवार को नैनीताल में कोरोना के 8 नए मरीज मिले हैं. एक साथ 8 मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया. स्वास्थ्य विभाग ने सभी मरीजों को होम आइसोलेट किया है.

जानकारी के मुताबिक तल्लीताल के शेरवुड और सात नम्बर क्षेत्र के कुछ लोग सर्दी-जुकाम से पीड़ित थे, जो इलाज के लिए नैनीताल के बीडी पांडे अस्पताल पहुंचे थे. यहां सभी का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसकी रिपोर्ट गुरुवार को आई. सभी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है.

बीडी पांडे अस्पताल के पीएमएस डॉ. केएस धामी ने बताया कि नगर में आठ लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है. सभी संक्रमितों को होम आइसोलेट कर दिया गया है. संक्रमितों के सम्पर्क में आए लोगों की भी जांच की जाएगी. डॉ. धामी ने बताया कि बढ़ते मामलों को देखते हुए कोविड जांच बढ़ा दी गई है.

नैनीताल है बड़ा पर्यटक स्थल: नैनीताल उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश का बड़ा पर्यटक स्थल है. यहां वीकेंड पर भी पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ती है. अगर कोरोना को लेकर यहां लापरवाही बरती जाती है तो उसका असर दिल्ली-लखनऊ और कई अन्य बड़े शहरों तक हो सकता है. थर्टी फर्स्ट और न्यू इयर मनाने के लिए यहां ऑलरेडी पर्यटक आने लगे हैं. बड़ी संख्या में पर्यटकों ने होटलों में बुकिंग करा रखी है. ऐसे में नैनीताल में सावधानी बरतने की बहुत जरूरत है.