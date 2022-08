रुड़कीः हरिद्वार के रुड़की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला सोत में किराए के मकान में रहने वाली एक महिला ने फांसी के फंदे में लटक कर आत्महत्या (Woman commits suicide by hanging from fan) कर ली. बताया जा रहा है कि आत्महत्या करने से पहले महिला इंस्टाग्राम चला ( suicide by hanging from fan while running Instagram) रही थी. आत्महत्या करने के पीछे का कोई कारण पता नहीं चल पाया है. घटना स्थल पर कोई सुसाइड नोट भी बरामद नहीं हुआ है.

जानकारी के मुताबिक, गंगनहर कोतवाली क्षेत्र निवासी कादिर अपनी पत्नी हुमा और 2 बच्चों को साथ सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला सोत में एक किराए के मकान में रहता है. गुरुवार करीब 11 बजे कादिर अपने काम पर चला गया. शाम करीब 4:30 बजे कादिर की पत्नी हुमा ने कमरे में पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली. मां को पंखे से लटकता देख बेटे ने पड़ोस में किराए में रह रहे लोगों को बताया. लेकिन तब तक हुमा की मौत हो चुकी थी.

किराएदारों के मुताबिक, जब वह हुमा के कमरे में गए तो बिस्तर पर मोबाइल पड़ा हुआ था. जिसमें इंस्टाग्राम चल रहा था. इसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को नीचे उतारकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू की. वहीं, महिला के पति को कहना है कि उसके और पत्नी के बीच किसी भी तरह कोई विवाद नहीं था और ना ही कोई गृह कलेश था.