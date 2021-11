हरिद्वार: पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद (Former Union Minister Salman Khurshid) की किताब 'सनराइज ओवर अयोध्या' (Sunrise Over Ayodhya) को लेकर बवाल मचा हुआ है. खुर्शीद की टिप्पणी के बाद उसके सर्मथन में कांग्रेस के कई नेता उतर आए हैं, यहां तक कि खुद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हिंदू और हिंदुत्व पर टिप्पणी करके इस मुद्दे को हवा दे दी है. राहुल गांधी के इस बयान के बाद राजनीति गर्मा गई है. साथ ही राहुल गांधी भाजपा के निशाने पर आ गए हैं. जिसमें लोग अब हिंदू और हिंदुत्व को अपने-अपने तरीके से परिभाषित करते नजर आ रहे हैं. इसी पर ईटीवी भारत ने कुछ प्रबुद्ध जनों से हिंदू और हिंदुत्व के बारे में चर्चा की. देखिए ईटीवी भारत की खास रिपोर्ट...



शिक्षाविद पीएस चौहान का कहना है कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व में बहुत फर्क है. भारतीय संस्कृति की लाखों वर्षों से चली आ रही मान्यताओं और उपनिषदों, गीता और धार्मिक ग्रन्थों का निचोड़ ही हिंदू धर्म है और हिदुत्व, हिंदू शब्द का संकीर्ण सोच वाला शब्द है. जिसका उपयोग आरएसएस द्वारा शुरू किया गया. जिसको वोट बैंक की राजनीति के लिए बीजेपी द्वारा ज्यादा प्रसारित किया गया. हिंदू शब्द अपने आप में एक व्यापकता लिए हुए है जो अनेकता में एकता को दर्शाता है. जबकि हिंदुत्व एक रूपता में विश्वास रखता है और अपने आप को दूसरे पर तो अपने पर विश्वास रखता है. हिंदू धर्म दूसरों के प्रति निशा का भाव नहीं फैलाता है. जबकि हिंदुत्व को राजनीतिक पार्टियां अपने हितों के लिए उपयोग करती हैं.

राहुल गांधी के बयान के बाद ह‍िंदुत्व और ह‍िंदू में बहस तेज.

उनका साफ कहना है कि हिंदुत्व का उपयोग भाजपा द्वारा अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए प्रोपेगेंडा चलाने के लिए किया जाता रहा है. जिसका 19वीं शताब्दी से पहले कहीं पर भी प्रचलन देखने को नहीं मिलता है. वहीं ज्योतिषाचार्य प्रदीप जोशी का कहना है कि हिंदू संज्ञा रूप है, जबकि हिंदुत्व विशेषण है. जो हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदू हुआ और जो हिंदू के जीवन को अंगीकार करता है वो हिंदुत्व है.

क्यों मच रहा बवाल? दरअसल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने अपनी नई पुस्तक 'सनराइज ओवर अयोध्‍या:नेशनहुड इन अवर टाइम्‍स' (Sunrise Over Ayodhya: Nationhood in Our Times) में हिंदुत्व पर टिप्पणी की है. किताब में हिंदुत्व की तुलना जिहादी ग्रुप आईएसआईएस और बोको हराम से की गई है. खुर्शीद की किताब में एक चैप्टर 'द सैफ्रन स्काई' को लेकर बवाल मचा हुआ है.

राहुल गांधी का बयान: दरअसल, राहुल गांधी ने कहा कि हिंदूवाद और हिंदुत्व अलग-अलग हैं. हिंदूवाद किसी का कत्ल नहीं करता, लेकिन हिंदुत्व ऐसा करता है. राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी हिन्दुत्व की बात करती है. हम कहते हैं कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व में फर्क है, क्योंकि अगर फर्क नहीं होता तो नाम एक ही होता. राहुल गांधी ने कहा कि मैंने उपनिषद पढ़ा है, मैंने इसे हिंदू, सिख या इस्लामी धर्मग्रंथों में नहीं देखा है. मैं इसे हिंदुत्व में देख सकता हूं. राहुल गांधी के इस बयान पर बहस छिड़ गई है.