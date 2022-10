हरिद्वार: रविवार को ज्वालापुर में जुलूस-ए-मोहम्मदी (Juloos E Mohammadi in Haridwar) के दौरान हुई दो घटनाओं से जुलूस में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. जहां एक और विद्युत पोल में आ रहे करंट से टकराकर जुलूस में चल रहे घोड़े की मौके पर ही मौत (death of a horse due to electrocution ) हो गई. वहीं एक वाहन पर चढ़े बच्चे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गये. घायल बच्चों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

रविवार को ज्वालापुर में जुलूस ए मोहम्मदी का आयोजन किया गया. जिसमें बड़ों के साथ भारी संख्या में बच्चे भी शामिल हुए. इसी दौरान जुलूस में लगे साउंड सिस्टम के वाहनों में बच्चे भी बैठे हुए थे. जैसे ही जुलूस लालपुल के समीप विश्वकर्मा पुल से होकर गढ़ी वाली दरगाह की तरफ बढ़ा, पुल के पास बने स्पीड ब्रेकर पर वाहन का पहिया चढ़ते ही पीछे बैठे कई बच्चे नीचे गिरकर घायल हो गए.

पढ़ें- उत्तराखंड पहुंचा 150 पाकिस्तानी जायरीनों का जत्था, पिरान कलियर उर्स में होंगे शामिल

जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई. मौके पर मौजूद लोगों ने बच्चों को उपचार के लिए अस्पताल ले गए. वहीं, दरगाह के पास लगे बिजली के खंभे में बारिश के कारण करंट आ गया, इस करंट की चपेट में आने से एक घोड़े की दर्दनाक मौत हो गई.