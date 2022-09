रुड़की: भगवानपुर थाना क्षेत्र में एक फैक्ट्री कर्मी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत (factory worker dies under suspicious circumstances) हो गई है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने फैक्ट्री कर्मी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम (body was sent for post mortem) के लिए भेज दिया है. आशंका जताई जा रही है कि फैक्ट्री कर्मी ने किसी जहरीले पदार्थ का सेवन किया है, हालांकि पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है.

मामले में भगवानपुर थाना प्रभारी निरीक्षक अमरजीत सिंह ने बताया सतेंद्र निवासी जासमई मैनपुरी उत्तर प्रदेश भगवानपुर स्थित एक कंपनी में पिछले आठ साल से फीडर के पद पर काम कर रहा था. भगवानपुर में उसने किराए पर कमरा लिया हुआ था. एक व्यक्ति ने शनिवार शाम को सूचना दी कि सतेंद्र का शव कमरे में पड़ा है. सूचना पर तुरंत पुलिस टीम मौके पर पहुंची. जहां पर पुलिस ने जांच पड़ताल की. जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए रुड़की सिविल अस्पताल की मोर्चरी में भिजवा दिया गया. शव को देखने से लग रहा है कि किसी जहरीले पदार्थ का सेवन करने से मौत हुई है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा. मृतक के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए हैं.

पढ़ें- जहरीली शराब कांड में आरोपी गिरफ्तार, पत्नी को ग्राम प्रधान बनाने के लिए पिलाया था 'मौत का जाम'

उधर, दूसरी तरफ बुग्गावाला थाना क्षेत्र के बंजारे वाला गांव निवासी आंचल का शव कमरे में पंखे से लटका हुआ मिला है. सूचना मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची. जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लिया. साथ ही मृतका के ससुरालवालों से मामले की जानकारी ली. दरअसल, दो साल पहले आंचल की शादी शेखर के साथ हुई थी. उसका एक साल का बेटा भी है. मामले में थानाध्यक्ष पीडी भट्ट ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है. अभी मामले में कोई तहरीर पुलिस को नहीं मिली है।.