WATCH: कभी नमस्ते तो कभी फ्लाइंग Kiss, मैच जीतने के बाद शाहरुख खान ने सिग्नेचर पोज देकर जीता ऑडियंस का दिल - KKR vs SRH

By ETV Bharat Hindi Team Published : May 22, 2024, 7:04 AM IST | Updated : May 22, 2024, 7:15 AM IST

मैदान में सिग्नेचर पोज देते शाहरुख खान ( IANS )

हैदराबाद: सनराइजर्स को हराकर दो बार के चैंपियन केकेआर के आईपीएल 2024 के फाइनल में पहुंचने के बाद केकेआर के को-ऑनर शाहरुख खान सातवें आसमान पर थे. बीते मंगलवार, 21 मई को हैदराबाद के खिलाफ मैच जीतते ही किंग खान में मैदान में पहुंचे और अपने बच्चों के साथ पूरे मैदान का चक्कर लगाया. इस दौरान उन्होंने फैंस का अभिवादन किया और अपना सिग्नेचर पोज देखर ऑडियंस के समर्थन को स्वीकार किया. सनराइजर्स हैदराबाद पर आठ विकेट से करारी जीत के बाद, केकेआर मंगलवार को आईपीएल 2024 के फाइनल में जगह पक्की करने वाली पहली टीम बन गई. जीत के बाद केकेआर ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर किंग खान का एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें मैदान मे चक्कर लगा रहे एसआरके ने खड़े होकर बाह खोलते हुए अपना सिग्नेचर पोज दिया. सोशल मीडिया पर केकेआर के को-ऑनर का ये सिग्नेचर पोज वायरल हो रहा है. इंडियन प्रीमियर लीग के इंस्टाग्राम पर मैच के बाद एक वीडियो साझा किया, जिसमें शाहरुख खान मैदान का चक्कर लगाते हुए फैंस को धन्यवाद देते हुए देखा गया. साथ ही केकेआर के कप्तान श्रेयस अय्यर और ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर खिलाड़ियों को गले लगाते हुए किंग खान की तारीफ करते दिखाई दिए. श्रेयस अय्यर और वेंकटेश अय्यर ने की किंग खान की तारीफ

वेंकटेश अय्यर ने एसआरके के नेतृत्व की तारीफ करते हुए कहा, 'मुझे लगता है कि यह उस व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ बताता है जो वह है. हमने हमेशा उन्हें स्क्रीन पर अपनी आभा से लोगों को मंत्रमुग्ध करते हुए देखा है, लेकिन वह सिर्फ फ्रेंचाइजी के मालिक नहीं थे बल्कि हमारे लिए एक बड़े भाई के रूप में भी थे. वह लगातार हमारा मार्गदर्शन करते हैं.' उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि उनकी उत्साहपूर्ण बातचीत ने न सिर्फ मुझे बल्कि नितीश राणा जैसे लोगों को भी ऊपर उठाया था, जो चोटों से जूझ रहे थे. चोट से वापस आना और इतना अच्छा परफॉर्म करना वास्तव में एक बड़ा काम है. मुझे लगता है कि वह (एसआरके) यहां हैं और वह मुझे सुन नहीं पाएंगे. लेकिन वह एक महान फ्रेंचाइजी ऑनर है.' वहीं, श्रेयस अय्यर ने भी शाहरुख की वाहवाही करते हुए कहा, 'उनकी उपस्थिति से ही टीम के माहौल में उत्साह आ जाता है और एटीट्यूड और अप्रोच अपने आप बदल जाता है. मुझे लगता है कि यह यहां की धारणा है (मस्तिष्क की ओर इशारा करती है) और आप देखते हैं कि जब लड़के मैदान पर आए और हर कोई चाहता था कि अपना योगदान दें. सभी ने सही समय पर काम पूरा किया.' आईपीएल इतिहास में चौथी बार फाइनल में पहुंची केकेआर

फाइनल में जगह पक्की करने के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम फॉर्म में थी. उसने कुल स्कोर तक पहुंचने से पहले 20वें ओवर में एसआरएच को 159 रन पर रोक दिया. केकेआर अपने आईपीएल इतिहास में चौथी बार फाइनल में पहुंची है. यह भी पढ़ें: KKR vs SRH क्वालीफायर 1 के लिए अहमदाबाद पहुंचे शाहरुख खान, एयरपोर्ट पर चमचमाती कार में हुए स्पॉट - Shah Rukh khan

