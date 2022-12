रुड़की: हरिद्वार के रुड़की की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के बीएसएम कॉलेज के पास रविवार देर रात एक प्राइवेट बस पर कुछ युवकों ने पथराव (Stone pelting at private bus in Roorkee) कर दिया. युवक बस पर जबरन चढ़ने का प्रयास कर रहे थे. इस दौरान बस में सवार दमकलकर्मी सोनू कुमार ने युवकों को रोकने की कोशिश की. इस पर हमलावरों से एक युवक ने सोनू पर चाकू से हमला कर दिया. हमले से सोनू घायल हो गया. इस बीच बस सवार यात्रियों ने हमलावर एक युवक को पकड़ लिया. आरोप है कि हमलावर लूट के इरादे से बस में चढ़ (Bus robbery attempts in Roorkee) रहे थे.

जानकारी के मुताबिक, लक्सर निवासी सोनू कुमार पौड़ी में दमकल कर्मचारी है. रविवार को सोनू कुमार अन्य रिश्तेदारों के साथ बस बुककर आजाद नगर दिल्ली बहन की सगाई में गया था. दिल्ली से वापस लौटते हुए देर रात करीब 11 बजे जैसे ही बस रुड़की केबीएसएम चौक के पास पहुंची, तो सड़क पर खड़े चार युवकों ने बस को रोकने का प्रयास किया. जब चालक ने बस नहीं रोकी तो उन्होंने पथराव कर दिया. पथराव से बस के शीशे टूट गए.

यह देख चालक ने बस रोकी. बस रुकते ही चारों युवक जबरन बस में चढ़ने लगे. दमकल कर्मचारी सोनू कुमार ने चारों युवकों को बस से नीचे उतारने का प्रयास किया. इस पर एक युवक भड़क गया और उसने सोनू पर चाकू से हमला कर दिया. चाकू लगने से सोनू घायल हो गया. लेकिन इसके बाद भी सोनू ने हमलावरों को बस में चढ़ने नहीं दिया. इस दौरान बस में अफरा-तफरी मच गई.

बस में सवार लोगों के विरोध को देखकर चारों युवक भागने लगे तो सोनू और बस सवार लोगों ने एक आरोपी को दबोच लिया. जबकि उसके साथी फरार हो गए. इसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई. सूचना पाकर गंगनहर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और हमलावर को हिरासत में ले लिया. पकड़ा गया आरोपी रुड़की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के शेखपुरी मोहल्ले का रहने वाला है. पुलिस पूछताछ में युवक ने साथियों के नाम भी बताए हैं.

वहीं बस चालक का कहना है कि चारों युवक लूटपाट के इरादे से बस में चढ़े थे. फिलहाल पुलिस फरार युवकों की तलाश कर रही है. कोतवाली प्रभारी निरीक्षक ऐश्वर्य पाल ने बताया कि अभी तक तहरीर नहीं मिली है. तहरीर मिलने पर पुलिस मुकदमा दर्ज करेगी.