देहरादून: उत्तराखंड में रुक-रुक कर बारिश हो रही है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं. वहीं मौसम विभाग के मुताबिक (Uttarakhand Meteorological Department) आज देहरादून, टिहरी और नैनीताल जनपद में भारी बारिश की आशंका जताई गई है. जिसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है.

बीते कुछ दिनों में उत्तराखंड में आसमानी कहर (Disaster rain in Uttarakhand) देखने को मिला है. इस कारण गढ़वाल मंडल के देहरादून, चमोली, टिहरी और पौड़ी गढ़वाल जिला (Disaster in Garhwal division due to rain) प्रभावित हुआ है. देहरादून मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक, आज उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों के अनेक स्थानों और मैदानी क्षेत्रों के कुछ स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा गर्जन के साथ होने की संभावना है. मौसम विभाग के मुताबिक (Uttarakhand Meteorological Department) आज देहरादून, टिहरी और नैनीताल जनपद में भारी बारिश की आशंका जताई गई है. जिसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है.

वहीं, आज देहरादून में आसमान में आंशिक रूप से आमतौर पर बादल छाए रहेंगे. हल्की से मध्यम वर्षा के साथ बौछार की संभावना है. अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान 34°C तथा 24°C के लगभग रहेंगे. बारिश के मद्देनजर विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है. बारिश से पहाड़ी क्षेत्रों में नाले और नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है. ऐसे में नदी-नालों के आसपास बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है.

मौसम समाचार

बरसात के दौरान बरतें ये सावधानियां-

1. मौसम पूर्वानुमान पर नजर रखें.

2. बरसात में नदी-नालों से दूर रहें.

3. नदियों और गदेरों में नहाने से परहेज करें.

4. बरसात के दौरान सड़कों पर सावधानीपूर्वक आवाजाही करें.

5. तेज बारिश या कोहरे में वाहनों की लाइटें ऑन रखें.

6. संवेदनशील पहाड़ी ढलानों पर जाने से बचें.

7. जलभराव की स्थिति में तालाब और पोखरों आदि से दूर रहें.

8. मॉनसून के दौरान भूस्खलन क्षेत्र से दूर रहें.

9. बिजली चमकने के दौरान पेड़ों से दूर रहें.

10. नदी का जलस्तर बढ़ने पर सुरक्षित स्थान पर चले जाएं.

11. यदि आपके घर गदेरे या नदी के पास हैं तो विशेष सतर्कता बरतें.

12. आपातकालीन नंबर को हमेशा अपने पास रखें.

13. अपने घर पर एक आपातकालीन किट तैयार रखें.

14. किसी भी आपात स्थिति में तत्काल सूचना कंट्रोल रूम को दें.