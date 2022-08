देहरादून: यूकेएसएसएससी पेपर लीक प्रकरण (UKSSSC paper leak case ) के सामने आने के बाद उत्तराखंड में आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं. इतना ही नहीं इस प्रकरण से कई लोगों के नाम सीधे और कुछ लोगों के अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े होने के दावे किए जा रहे हैं. अब तक इस मामले में 19 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं. आज एसटीएफ ने मामले में एक और गिरफ्तारी की है. ये गिरफ्तारी उत्तरकाशी नौगांव निवासी अंकित रमोला (Ankit Ramola arrested in UKSSSC Paper Leak case) के रूप में की गई है. एसटीएफ ने अंकित रमोला को पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया है. साथ ही UKSSSC Paper Leak मामले में नकलचियों को STF की एक बार फिर से चेतावनी दी है.

इतना ही नहीं हाकम सिंह की गिरफ्तारी के बाद अब हाकम सिंह (Photo of accused Hakam Singh with politicians goes viral) की राजनीतिज्ञों और अधिकारियों के साथ फोटो वायरल हो रही हैं. इसमें सबसे ज्यादा चर्चा उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार की हाकम सिंह के साथ वायरल फोटो की हो रही है. फोटो वायरल होने के बाद डीजीपी अशोक कुमार की और से इस मामले में सफाई दी गई है.

कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के साथ हाकम सिंह की फोटो वायरल.

ये भी पढ़ेंः

सोशल मीडिया में हाकम सिंह की नेताओं और डीजीपी के साथ फोटो वायरल होने पर डीजीपी ने सोशल मीडिया में एक पोस्ट करते हुए कहा है कि 'अपराधी हमारे लिए केवल अपराधी है. उसकी भाषा, जाति, धर्म या क्षेत्र से अपराधी का अपराध कम नहीं हो जाता. ना ही किसी के साथ फोटो खिंचवाने से कोई अपराधी पुलिस से बच सकता है. इन अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा. पुलिस की नजर में उक्त सभी सिर्फ अपराधी हैं और उनकी जगह सिर्फ जेल है'.