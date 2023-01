देहरादून: नशा तस्करों पर देहरादून पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए साढ़े 11 लाख रुपए कीमत की 113.70 ग्राम स्मैक बरामद (Smack recovered in Dehradun) की है. साथ ही पुलिस ने एक आरोपी को आईएसबीटी महाराणा प्रताप पार्क के सामने से गिरफ्तार (Smuggler arrested with smack in Dehradun) किया है. गिरफ्तार आरोपी से तस्करी से कमाई संपत्ति के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है.

एसएसपी देहरादून मे मादक पदार्थों की तस्करी (drug trafficking) और बिक्री पर रोकथाम के लिए अभियान चलाकर कार्रवाई करने के निर्देश जारी किये गये हैं. जिसके पालन में कोतवाली पटेलनगर द्वारा नशा तस्करों की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन किया. जिस क्रम में गठित पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर बरेली निवासी आरोपी अजीज को आईएसबीटी महाराणा प्रताप पार्क के सामने पटेलनगर देहरादून से गिरफ्तार (Smuggler arrested with smack in Dehradun) किया. गिरफ्तार आरोपी की तलाशी ली गई. जिसके बाद उसके कब्जे से 113.70 ग्राम अवैध स्मैक बरामद (Smack recovered in Dehradun) हुई.

एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर (SSP Dilip Singh Kunwar) ने बताया कि आरोपी एक शातिर किस्म का अपराधी है. वह मादक पदार्थो की तस्करी और बिक्री करने के लिए जा रहा था. जिसे पुलिस टीम ने पकड़ लिया. आरोपी के खिलाफ कोतवाली पटेलनगर में एनडीपीएस के अंर्तगत मुकदमा पंजीकृत (Case registered against the accused) किया गया है.

वहीं, बागेश्वर पुलिस ने उत्तरायणी मेले के दृष्टिगत नशे की बढ़ती हुई प्रवृत्ति पर प्रभावी अंकुश लगाते हुए भिटाल गांव नुमाइशखेत रोड से एक युलक को 4.55 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया है.