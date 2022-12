देहरादून: ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान (Drugs Free Devbhoomi Campaign) के तहत एसटीएफ की एएनटीएफ टीम की अवैध ड्रग तस्करी में एक और बड़ी कार्रवाई (Joint operation of STF and ANTF) की है. जनपद देहरादून के थाना पटेलनगर क्षेत्र से एसटीएफ की एएनटीएफ टीम और पटेलनगर पुलिस का ज्वॉइंट ऑपरेशन करते हुए थाना पटेलनगर क्षेत्र में लगभग 21 लाख रुपए कीमत की अवैध स्मैक और डेढ़ लाख कैश के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार (Smuggler arrested with smack in Dehradun) किया है. गिरफ्तार तस्कर पहले भी अपहरण, लूट और हत्या के अलावा ड्रग तस्करी के मामले में भी जेल जा चुका है.

पटेलनगर क्षेत्र में कल देर रात पटेलनगर पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए पटेलनगर थाने के बाजार चौकी क्षेत्र के अंर्तगत हार्डवेयर वाली गली स्थित उत्तम नगर कालोनी में अभियुक्त नौशाद के घर पर छापा मारा. उसके कब्जे से 210 ग्राम स्मैक और इस नशे को बेचकर कमायी गयी नगदी 1,50,000 रूपये की बरामदगी की गयी. नौशाद ने मुस्कान चौक, पटेलनगर के पास अपना एक प्रॉपर्टी डीलिंग का ऑफिस भी खोला है. जिसकी आड़ में भी इसके द्वारा नशे के कारोबार को संचालित किया जा रहा था.

एएसपी एसटीएफ चंद्रमोहन ने बताया नौशाद मार्च 2020 में थाना पटेलनगर में दर्ज एनडीपीएस के एक अभियोग में 6 माह जेल में रहकर जमानत पर रिहा हुआ है. जमानत पर रिहा के बाद फिर नशे के कारोबार में संलिप्त हो गया.

उन्होंने बताया एसटीएफ नौशाद और उसके परिवार की पूरी कुण्डली खंगाल रही है. अवैध सम्पत्तियों की भी जानकारी की जा रही है. पूछताछ में पता चला है कि नौशाद मेरठ व सहारनपुर से बहुत कम दामों में स्मैक खरीद कर लाता था. उसे देहरादून के शैक्षिक संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों और मजदूरों को ऊंचे दामों पर बेचता था.