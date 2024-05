ETV Bharat / entertainment

पहले 'All Eyes On Rafah' का किया सपोर्ट, पोस्ट डिलीट करने पर माधुरी दीक्षित हुईं ट्रोल - All Eyes On Rafah

By ETV Bharat Hindi Team Published : May 30, 2024, 7:12 AM IST | Updated : May 30, 2024, 7:20 AM IST

माधुरी दीक्षित (फाइल फोटो) ( IANS )

मुंबई: इजरायल ने बीते रविवार को राफा कैंप पर एयरस्ट्राइक कर दिया था. इस हमले के बाद फिलिस्तीनियों की मौत 36000 से अधिक पहुंच गई. इस दुखद घटना के बाद सोशल मीडिया पर 'ऑल आईज ऑन राफा' अभियान ने जोर पकड़ लिया. इस अभियान में इंडियन सेलिब्रिटीज ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया. बॉलीवुड सेलिब्रिटी माधुरी दीक्षित ने फिलिस्तीन के समर्थन में पोस्ट शेयर की, लेकिन जल्द ही अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज को डिलीट कर दिया. इसके लिए सोशल मीडिया यूजर्स के एक वर्ग ने आलोचना की. 28 मई को माधुरी ने फिलिस्तीन के सपोर्ट में 'ऑल आईज ऑन राफा' पोस्ट की. हालांकि उन्होंने इस पोस्ट को जल्द ही डिलीट कर दिया है, जिसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स सवाल करना शुरू कर दिया है. एक्ट्रेस ने हाल ही में पिंक ड्रेस में रील शेयर किया है, जिसके कमेंट सेक्शन में यूजर्स ने एक्ट्रेस से पोस्ट डिलीट करने का कारण पूछते दिखें. बुधवार को एक यूजर ने अपनी निराशा व्यक्त करते हुए कहा, 'कुछ लोगों को जो लगता है, उसके कारण पोस्ट करना और डिलीट करना और भी दयनीय है'. एक यूजर्स ने लिखा है, क्यों माधुरी मैम. सॉरी मैं आपको अनफॉलो कर रही हैं. एक ने लिखा है, 'मैडम, आपने जिहादी इस्लामवादियों के बारे में पोस्ट को भारी विरोध के बाद हटा दिया.' इन सेलेब्स ने 'ऑल आईज ऑन राफा' का किया सपोर्ट

माधुरी दीक्षित के अलावा, प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट, सोनम कपूर, अथिया शेट्टी, सामंथा रुथ प्रभु, वरुण धवन स्वरा भास्कर, रश्मिका मंदाना, सोनाक्षी सिन्हा, ऋचा चड्ढा, दीया मिर्जा, तृप्ति डिमरी इलियाना डिक्रूज और नोरा फतेही समेत कई भारतीय हस्तियों ने सोशल मीडिया पर 'ऑल आईज ऑन राफा' पोस्ट शेयर कर फिलिस्तीनी लोगों के लिए अपना समर्थन दिखाया. 'ऑल आईज ऑन राफा' क्या है?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बीते रविवार, 27 मई को इजरायल ने गाजा के राफा में एयरस्ट्राइक कर दिया था. इजरायली हमलों में 40 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए, जिनमें कई बच्चे भी शामिल हैं. इसकी कई देशों और मानवाधिकार संगठनों ने निंदा की है. सोशल मीडिया पर हमले में मारे गए लोगों के शवों और गंभीर रूप से घायल फिलिस्तीनियों की तस्वीरें सामने आईं, जिसके बाद 'ऑल आईज ऑन राफा' टेक्स्ट वाली एक तस्वीर ट्रेंड करने लगी. सोशल मीडिया चल रहे इस अभियान का उद्देश्य गाजा पट्टी के दक्षिणी शहर की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना है, जहां लोगों को बिना किसी मानवीय सहायता के शिविरों में रहने के लिए मजबूर किया गया है. 'ऑल आईज ऑन राफा' के पोस्ट में एक कैंप भी दिखाया गया, जो लोगों से राफा की बुरी स्थिति को अनदेखा न करने का आग्रह कर रहा है. मीडिया रिपोर्ट की मानें तो वहां दस लाख से अधिक लोग इजरायली हमलों से बचने के बाद शरण मांग रहे हैं. यह भी पढ़ें: All Eyes On Rafah: प्रियंका चोपड़ा-आलिया भट्ट से रश्मिका मंदाना तक, इन भारतीय हस्तियों ने फिलिस्तीन के सपोर्ट में बुलंद की आवाज - All Eyes On Rafah

