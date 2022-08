मसूरी: पहाड़ों की रानी मसूरी से नाबालिग से दुष्कर्म का मामला (Mussoorie Minor rape case) सामने आया है. मसूरी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट (POCSO Act against the accused) और आईपीसी की धारा 376 के तहत मुकदमा दर्ज (Case registered under section 376 of IPC) कर लिया है. वही आरोपी फरार है. जिसकी तलाशी के लिए पुलिस टीम गठित की गई है.

मसूरी कोतवाल दिगपाल सिंह (Mussoorie Kotwal Digpal Singh) ने बताया कि पीड़िता की मां ने मसूरी कोतवाली में शिकायत की थी. जिसमें उसने बताया कि नानू उर्फ आदित्य (19 वर्ष), निवासी काशपुर बिजनौर उसकी बेटी (16 वर्ष) को बहला-फुसलाकर देहरादून से मसूरी के एक होटल में ले गया. यहां आरोपी ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया और उसे होटल में छोड़कर भाग गया.

कोतवाल ने बताया कि पीड़िता ने अपनी मां को उसके साथ हुए दुष्कर्म के बारे में बताया. जिसके बाद पीड़िता की मां ने मसूरी कोतवाली में लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है. मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़िता का मेडिकल कराकर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम और आईपीसी की धारा 376 के तहत मुकदमा दर्ज किया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.

वहीं आरोपी दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के बाद से ही फरार है. जिसकी तलाश के लिए पुलिस ने टीम गठित कर दी है. युवक मसूरी के ही होटल में काम करता था, जिसकी जांच भी की जा रही है. कोतवाल ने कहा कि जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होगा.