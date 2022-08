मसूरीः देहरादून-मसूरी मार्ग भट्टा गांव के पास भारी भूस्खलन (landslide near Bhatta village on Dehradun Mussoorie road) होने से मार्ग बाधित हो गया. देर शाम अचानक पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर (Rock broken near Bhatta village) सड़क पर गिर गया और मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया. वहीं, कई वाहन भूस्खलन की चपेट में आने से बाल-बाल बच गए. भूस्खलन के बाद मार्ग बंद होने की सूचना पर मसूरी पुलिस, लोक निर्माण विभाग और स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा. देर रात तक मलबा हटाने का कार्य जारी रहा. घंटों की मशक्कत के बाद मार्ग को एक तरफ से खोल दिया गया.

बोल्डर गिरने से बंद देहरादून मसूरी मार्ग के भट्टा गांव (Mussoorie Dehradun road closed due to boulder fall) के पास वाहनों की लंबी कतार लग गई. लोक निर्माण विभाग के द्वारा दो जेसीबी के माध्यम से सड़क पर आए पत्थर और मलबे को हटाने की कोशिश की गई. परंतु पहाड़ से टूट कर गिरे काफी बड़े बोल्डरों को हटाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. नायब तहसीलदार भोपाल सिंह चौहान ने तत्काल लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को रास्ते को साफ करने के लिए निर्देश दिए.

देहरादून मसूरी मार्ग पर भूस्खलन.

ये भी पढ़ेंः उत्तराखंड में आफत की बारिश जारी, आज इन तीन जिलों में बरसेंगे बदरा

इस दौरान मसूरी से देहरादून जाने वाले लोगों को वाया झड़ीपानी मार्ग से होकर गुजरना पड़ा. इससे झड़ीपानी मार्ग पर भी कई जगह जाम की स्थिति पैदा हो गई. वहीं, दूसरी ओर मसूरी देहरादून मार्ग गलोगी पावर हाउस के पास बार-बार भूस्खलन होने से लोगों को भारी दिक्कतें हो रही हैं. मौके पर लोक निर्माण विभाग द्वारा भूस्खलन क्षेत्र में दो जेसीबी तैनात की गई है. वहीं, बार-बार हो रहे भूस्खलन से लोगों में दहशत का माहौल है.