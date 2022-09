देहरादून/ऋषिकेश/कालाढूंगी: अंकिता भंडारी हत्याकांड (ankita murder case)) के बाद राज्य में मानकों के विपरीत और अनिमिताएं बरतने वाले होटल, रिजॉर्ट व गेस्ट हाउस जैसे प्रतिष्ठानों में पुलिस का शिकंजा अब लगातार बढ़ता जा रहा है. राज्य भर मेंं इसे लेकर कार्रवाई (action on hotel resort) हो रही है. देहरादून जनपद में पिछले 1 सप्ताह के दरमियान 13 होटल व रिजॉर्ट पर कानूनी कार्रवाई (action on hotel resort of dehradun ) की गई है. जिसमें 11 लाख 75 हजार का जुर्माना वसूला गया है. इस दौरान 4 होटल-रिजॉर्ट व कॉटेज सीज किये गये हैं. वहीं, आज कालाढूंगी में भी कार्रवाई की गई. यहां 10 रिजॉर्ट्स का चालान काटा गया, जबकि 3 रिजॉर्ट्स को सील (3 resorts sealed in Kaladhungi ) किया गया.

देहरादून जिले में पिछले एक हफ्ते से अवैध होटल, रिजॉर्ट पर ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है. अधिकारिक जानकारी के मुताबिक, पर्यटक नगरी मसूरी क्षेत्र में स्थित 6 होटल और रिजॉर्ट पर अलग-अलग तरह के अनिमिताएं सहित मानकों के विपरीत गड़बड़ियां और संदिग्ध विषयों के मध्य नजर जुर्माना वसूल कार्रवाई की गई है. इस मामले में अलग-अलग पुलिस टीमें बना देहरादून में कार्यवाही तेज कर दी गई हैं.

मसूरी के इन पर हुई कार्रवाई

लरीसा रिजॉर्ट कफलामी मसूरी के 2 कॉटेज सीज. 10 लाख 95 हजार का जुर्माना.

बार्लोज कॉटेज, बार्लोगंज मसूरी पर 10 हजार का जुर्माना.

हरे कृष्णा होमस्टे क्यारकुली पर 10 हजार का जुर्माना.

कफलानी मसूरी में एक अवैध निर्माण सीज किया गया.

अलग-अलग होटल सराय जैसे स्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों का सत्यापन ना कराने की सूरत में 83 पुलिस एक्ट के तहत 8 लोगों पर ₹80000 का जुर्माना.

एक होटल संचालक पर 81 पुलिस एक्ट के तहत ₹1000 का जुर्माना.

देहरादून के विकास नगर क्षेत्र में कार्रवाई

होटल कालिंदी बाजार विकासनगर को सीज किया गया.

महक रिजॉर्ट ग्राम ढालीपुर का चालान कर 10 हज़ार का जुर्माना लगाया गया

रिवर व्यू रिजॉर्ट, मटक माजरी, कुंजा कुल्हाल. ₹10000 का जुर्माना.

कारबरी अकर्स रिसॉर्ट कुंजा ग्रांट पर ₹10000 का जुर्माना.

मधुबन रिजॉर्ट, शिमला बायपास कुंजा ग्रांट पर ₹10000 का जुर्माना.

मैंगो ट्री रिजॉर्ट देहरादून रोड विकासनगर पर ₹10000 का जुर्माना.

रेडसन गेस्ट हाउस ग्राम कुंजा पर ₹10000 का जुर्मान.

देहरादून जनपद में स्थित होटल, रिजॉर्ट , गेस्ट हाउस व कॉटेज जैसे प्रतिष्ठानों को मानकों के विपरीत संचालित होने को लेकर देहरादून एसएसपी ने कहा इसके लिए बकायदा एक टीम गठित की गई हैं. जिसकी कार्रवाई लगातार जारी है.

ऋषिकेश में भी एक्शन जारी: ऋषिकेश तहसील प्रशासन लगातार क्षेत्र के तमाम रिजॉर्ट्स का निरीक्षण करने में लगा है. कमियां मिलने वाले रिजॉर्ट्स को नोटिस देकर जवाब तलब भी किया जा रहा है. शुक्रवार को तहसील प्रशासन की टीम ने रायवाला और ऋषिकेश के रिजॉर्ट्स और होटलों में चेकिंग अभियान चलाया. इस दौरान रायवाला स्थित पालम रिजॉर्ट्स और मिडवे रिजॉर्ट्स के अंदर बिना मानचित्र स्वीकृत के अनाधिकृत निर्माण पाया गया. मौके पर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के सहायक अभियंता को बुलाकर रिजॉर्ट्स संचालकों को नोटिस जारी किया गया. ऋषिकेश के होटल डायमंड और होटल चंद्रभागा में भी चेकिंग के दौरान कई प्रकार की कमियां मिली. जिसके बाद संचालकों को नोटिस देकर चालान काटकर दस दस हजार का जुर्माना लगाया गया.

कालाढूंगी में भी ताबड़तोड़ कार्रवाई: जिलाधिकारी नैनीताल के आदेशों के बाद कालाढूंगी एसडीएम रेखा कोहली के नेतृत्व में राजस्व विभाग पर्यटन विभाग व पुलिस विभाग की टीमों ने ताबड़तोड़ कार्यवाही की. प्रशासन ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए अनियमितताएं पाए जाने पर 10 रिजार्टस का 10-10 हजार का चालान किया. 3 रिजार्टस को सील किया गया. एसडीएम रेखा कोहली ने बताया अनियमितताएं पाए जाने पर तीन रिजॉर्टस जिनमें बरार रिजॉर्ट, लोहागढ़ कॉर्बेट रिजॉर्ट व उत्तरांचल क्लब रिजार्ट को अग्रिम आदेशों तक सील कर दिया गया है.