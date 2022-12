टनकपुर किताब कौथिग में सीएम धामी ने की शिरकत

चंपावत: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज टनकपुर(CM Dhami reached Tanakpur) पहुंचे. टनकपुर पहुंचे सीएम धामी का स्थानीय लोगों ने भव्य स्वागत (Grand welcome of CM Dhami in Tanakpur) किया. इसके बाद सीएम धामी ने जीआईसी में आयोजित उत्तराखंड के प्रथम किताब कौथिग (kitab kauthig in Tanakpur ) में शिरकत की. सीएम धामी ने मेले में लगे स्टॉल्स पर जाकर उनका निरीक्षण भी किया. मुख्यमंत्री धामी ने इस दौरान इस किताब कौथिग में आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं को भी सम्मानित किया.

किताब कौथिग में मुख्यमंत्री ने बच्चों एवं उनके अभिभावकों को संबोधित भी किया. सीएम धामी ने किताबों से मिलने वाले फायदों के बारे में विस्तार से बात की. सीएम धामी ने कहा पुस्तकों से हमें सिर्फ ज्ञान नहीं मिलता हमारे मस्तिष्क को पोषण भी मिलता है.

पुस्तक मेले के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Chief Minister Pushkar Singh Dhami) टनकपुर के चिलियाघोल ऊंचौलीगोठ में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के बंशी कुमार के घर दोपहर का भोजन कर परिजनों से मुलाकात की. इसके बाद सीएम धामी रामलीला मैदान पहुंचे. जहां उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके आयोजित चौपाल कार्यक्रम में प्रतिभाग किया. इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुना. साथ ही सीएम धामी ने उनकी सरकार द्वारा चलाये जा रहे विकास कार्यों की जानकारी लोगों को दी.