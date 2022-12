कन्नौज: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश (Akhilesh Yadav in Kannauj) यादव मंगलवार को कन्नौज के इंदरगढ़ गांव पहुंचे. यहां उन्होंने पूर्व शिक्षा राज्यमंत्री विजय बहादुर पाल के निधन पर श्रद्धांजलि दी. उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर लोकतंत्र को बचाना है तो बीजेपी को मिलकर हटाएं.

पूर्व शिक्षा मंत्री के निधन (Former Minister Vijay Bahadur Pal passed away) पर उन्होंने शोक जताया और भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की. इसके बाद उनका काफिला मकटोरा गांव निवासी जिला उपाध्यक्ष राजेश पाल के घर पहुंचा. सपा नेता के पिता राजाराम का 25 नवंबर को निधन हो गया था. सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उन्हें श्रद्धांजलि (Akhilesh Yadav paid tribute to former Minister) अर्पित कर परिजनों को ढांढस बंधाया. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने एक और नेता खो दिया है. विजय बहादुर पाल बहुत बड़े नेता थे. जब पिता रहते है तो लगता है कि कोई साया है. अभी मैनपुरी का चुनाव खत्म हुआ है. रामपुर का चुनाव आपने देखा है. ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की सरकार और दिन रही तो हमारे आपके सब अधिकार छिन जाएंगें. बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर ने एक वोट का जो अधिकार दिया है. बीजेपी रही तो वह भी छीन जाएगा.

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पूर्व शिक्षा राज्यमंत्री विजय बहादुर पाल को श्रद्धांजलि दी

अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि जो लोग लोकतंत्र को बचाना चाहते है, लोकतंत्र में संविधान बचाना चाहते है तो सब एक होकर भाजपा हटाने में जुट जाएं. उन्होंने कहा कि रामपुर के चुनाव में घर से निकलने तक नहीं दिया गया. लेकिन, आप घर से निकले तो अपमानित हो गए. लोकतंत्र में इलेक्शन कमीशन का काम होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से वोट डलवाएं जाएं. लेकिन इलेक्शन कमीशन की कोई सुनवाई नहीं कर रहा था. पूरा शासन प्रशासन इस बात पर लगा था कि लोग वोट न डाल पाए. निकाय चुनाव में सपा अच्छा प्रदर्शन करेगी.



पढ़ें- अपने बेबाक बयानों के लिए जाने वाले पूर्व शिक्षा राज्यमंत्री विजय बहादुर पाल का निधन