सरकारी कर्मचारियों को कागजी छुट्टी लेना पड़ेगा महंगा, जानिए आवेदन का सही तरीका - How to Apply Leave on Manav sampada

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 21, 2024, 8:16 AM IST | Updated : May 21, 2024, 8:59 AM IST

How to Apply Leave on Manav sampada: यूपी में शिक्षा विभाग से जुड़े शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए अब ऑनलाइन छुट्टी का आवेदन अनिवार्य कर दिया गया है. दरअसल, बीते दिनों कार्मिक विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया था कि सभी प्रकार के अवकाश मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकृत किए जाएंगे. ऐसे में कर्मचारियों के लिए मानव संपद्दा पोर्टल के जरिए अवकाश लेना अनिवार्य हो गया है. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी सर्विस बुक से लेकर इंक्रीमेंट तक पर इसका असर पड़ सकता है. इस पोर्टल की सरकार की ओर से सीधी मॉनीटरिगं की जा रही है. मानव संपदा पोर्टल पर कर्मचारियों को करना है छुट्टी का आवेदन. (photo credit: Manav sampda portal) ऑनलाइन अवकाश दो तरह से ले सकते हैं (Apply Leave on Manav sampada)

अगर आप अवकाश के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन दो तरीके से आवेदन कर सकते हैं. पहले तरीके में आप सीधे मानव संपदा पोर्टल (Manav sampda portal ) के माध्यम से अवकाश ले सकते है. वहीं, दूसरे तरीके में आप एम-स्थापना ऐप m-STHAPNA App के जरिए भी छुट्टी के लिए अप्लाई कर सकते हैं. मानव संपदा पोर्टल पर यूजर आईडी समेत ये जानकारी भरनी होगी. (photo credit: Manav sampda portal) Manav sampda portal पर ऐसे करें अप्लाई (How to Apply Leave on Manav sampada)

Manav sampda portal की ऑफिशियल साइट पर सबसे पहले आपको जाना होगा. होम पेज खुलने के बाद दाईं ओर आपको eHRMS Login लॉगिन दिखाई देगा. इस पर क्लिक कर आपको अपना User ID , Password एवं Captcha Text आदि भरना होगा. इसके बाद एक डैशबोर्ड खुल जाएगा. इसमें आपको अपना HRMS Code, नाम, पदनाम एवं पोस्टिंग आफिस दिखाई देगा. इसके बाद आपको Apply Leave पर भी क्लिक करना होगा. अवकाश के लिए जरूरी जानकारी भरकर अप्लाई कर देनी है. वहीं, यदि आप शिक्षा विभाग से जुड़े शिक्षक या फिर कर्मचारी हैं तो आप m-STHAPNA मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लें इसके बाद यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर आप इसमें लीव वाले सेक्शन पर जाकर छुट्टी के लिए अप्लाई कर सकते हैं. ये भी पढ़ेंः कागजी छुट्टी खत्म: यूपी के सरकारी कर्मचारियों ने ऐसे लिया अवकाश तो प्रमोशन और इंक्रीमेंट पर पड़ेगा असर, सर्विस भी होगी ब्रेक

