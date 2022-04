अलवर. अलवर के लक्ष्मणगढ़ थाना अंतर्गत मौजपुर गांव के पास निर्माणाधीन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे (Accident On Delhi Mumbai Expressway) पर बुधवार सुबह दो केन्ट्रा ट्रक में आमने-सामने की भिड़ंत हो गई. हादसा इतना दर्दनाक था कि एक ट्रक में बैठे तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरे ट्रक में बैठे चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को लक्ष्मणगढ़ के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मृतकों के परिजनों को हादसे की सूचना दे दी गई है. सभी मृतक और घायल उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं.

लक्ष्मणगढ़ थाना एसएचओ अजीत सिंह ने बताया कि दिल्ली स्थित आजादपुर मंडी से एक खाली केन्ट्रा ट्रक झिरका फिरोजपुर से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर चढ़ा था. इसमें तीन लोग बैठे हुए थे, तो दूसरी तरफ महुआ से तूड़ी से भरा हुआ एक ट्रक एक्सप्रेस वे पर चढ़ा इसमें 4 लोग बैठे हुए थे. लक्ष्मणगढ़ थाना अंतर्गत मौजपुर गांव के पास दोनों ट्रकों में आमने सामने टक्कर (Head on Collision Between 2 trucks In Alwar) हो गई. दोनों ट्रकों की रफ्तार तेज थी. इस जबरदस्त टक्कर में दिल्ली की तरफ से आ रहे ट्रक में बैठे तीन लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. इस ट्रक में ड्राइवर और उसका एक साथी आगे केबिन में बैठा हुआ था जबकि एक व्यक्ति पीछे ट्रक में बैठा हुआ था.

सड़क हादसा

दूसरी तरफ तूड़ी के ट्रक में 4 लोग बैठे हुए थे जो घायल हो गए. हादसे की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को बाहर निकाला और लक्ष्मणगढ़ के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया. यहां डॉक्टरों ने 3 लोगों को मृत घोषित कर दिया. जबकि चार का इलाज जारी है. मामले की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. तेजस्विनी गौतम ने कहा हादसे के कारणों की जांच चल रही है.

एक्सप्रेस वे पर अभी निजी वाहनों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है. ऐसे में यह ट्रक एक्सप्रेस वे पर कैसे आए इस संबंध में एक्सप्रेस-वे का निर्माण करने वाली एजेंसी से बात की जा रही है. एक्सप्रेस-वे पर तैनात सुरक्षा गार्ड को भी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं. जिला कलेक्टर से बातचीत कर एक्सप्रेस वे पर चढ़ने वाले वाहनों का प्रवेश रोकने के प्रयास किए जाएंगे जिससे हादसों में कमी हो सके. उन्होंने कहा कि मृतक और घायलों के परिजनों को हादसे की सूचना दे दी गई है. सभी लोग उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों व गांवों के रहने वाले हैं.

ये हुए घायल: सैफ अली पुत्र हनीफ उत्तर प्रदेश, नईमुद्दीन पुत्र हनीफ उत्तर प्रदेश, रेहासु पुत्र सिराजू उत्तर प्रदेश, फखरुद्दीन पुत्र सुभान अहमद उत्तर प्रदेश के हैं. ये सभी लक्ष्मणगढ़ के सरकारी अस्पताल में भर्ती हैं, जहां उनका उपचार जारी है. वहीं, घटना में आवेश खान पुत्र इकराम, राशिद पुत्र आस मोहम्मद और अशरफ निवासी उत्तर प्रदेश की मौत हो गई. मृतकों के शव को गोविंदगढ़ अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है.