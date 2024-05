ETV Bharat / entertainment

रुला गया हंसाने वाला: डुप्लीकेट अमिताभ बच्चन को हार्ट अटैक, 'भाभी जी घर पर हैं, 'शक्तिमान' जैसे कई सीरियल में की एक्टिंग - Famous actor Firoz Khan is no more

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : 22 hours ago | Updated : 18 hours ago

फिरोज के निधन से फैंस दुखी ( PHOTO source, ETV BHARAT )

बदायूं के फिरोज खां का निधन (video source, ETV BHARAT) बदायूं: यूपी के बदायूं के रहने वाले प्रसिद्ध टीवी कलाकार फिरोज खां जो डुप्लीकेट अमिताभ बच्चन के नाम से भी मशहूर थे. गुरुवार सुबह उनका हार्ट अटैक से निधन हो गया. वह बदायूं के चौधरी सराय मुहल्ले के रहने वाले थे. अभी कुछ समय से वह अपने बदायूं वाले घर पर ही रह रहे थे. इस दौरान उन्होंने बदायूं क्लब में 4 मई को अपनी प्रस्तुति दी. यह उनकी अंतिम प्रस्तुति साबित हुई. डुप्लीकेट अमिताभ बच्चन के नाम से थे मशहूर: फेमस टीवी सीरियल भाभी जी घर पर हैं, जीजा जी छत पर हैं, साहब बीबी और बास, हप्पू की उल्टन पल्टन, शक्तिमान में काम करने के साथ साथ अदनान सामी के गाने थोडी सी तू लिफ्ट करा दे सहित कई फिल्मों में भी फिरोज खां ने काम किया था. वे कुछ समय से बदायूं आये हुये थे और यहां रह कर भी आयोजनों और सोशल मीडिया के जरिए अपनी प्रस्तुति दे रहे थे. उन्होंने बीते 4 मई को बदायूं क्लब में आयोजित मतदाता महोत्सव में अपनी अंतिम प्रस्तुति दी थी. जिसे लोंगो ने खूब सराहा था. फिरोज के निधन से फैंस दुखी: आज उनके निधन से सब अचंभित और दुखी हैं. अपने लास्ट परफॉर्मेंस में उन्होंने अमिताभ बच्चन के अनेक फेमस डायलाग सुनाकर मतदान के लिये लोगों को प्रेरित किया था, उन्होंने अनेक फिल्मी कलाकारों, दिलीप कुमार, शाहरुख खान, धर्मेन्द्र, सनी देयोल की आवाजों में प्रस्तुति दी थी. उनके निधन पर बदायूं क्लब के सचिव डॉ. अक्षत अशेष समेत स्थानीय कलाकारों ने दुख जताया है.

ये भी पढ़ें:लाइव परफॉर्मेंस करते-करते अचानक स्टेज से गिर पड़ा कलाकर, हुई मौत, जानें वजह

बदायूं के फिरोज खां का निधन (video source, ETV BHARAT) बदायूं: यूपी के बदायूं के रहने वाले प्रसिद्ध टीवी कलाकार फिरोज खां जो डुप्लीकेट अमिताभ बच्चन के नाम से भी मशहूर थे. गुरुवार सुबह उनका हार्ट अटैक से निधन हो गया. वह बदायूं के चौधरी सराय मुहल्ले के रहने वाले थे. अभी कुछ समय से वह अपने बदायूं वाले घर पर ही रह रहे थे. इस दौरान उन्होंने बदायूं क्लब में 4 मई को अपनी प्रस्तुति दी. यह उनकी अंतिम प्रस्तुति साबित हुई. डुप्लीकेट अमिताभ बच्चन के नाम से थे मशहूर: फेमस टीवी सीरियल भाभी जी घर पर हैं, जीजा जी छत पर हैं, साहब बीबी और बास, हप्पू की उल्टन पल्टन, शक्तिमान में काम करने के साथ साथ अदनान सामी के गाने थोडी सी तू लिफ्ट करा दे सहित कई फिल्मों में भी फिरोज खां ने काम किया था. वे कुछ समय से बदायूं आये हुये थे और यहां रह कर भी आयोजनों और सोशल मीडिया के जरिए अपनी प्रस्तुति दे रहे थे. उन्होंने बीते 4 मई को बदायूं क्लब में आयोजित मतदाता महोत्सव में अपनी अंतिम प्रस्तुति दी थी. जिसे लोंगो ने खूब सराहा था. फिरोज के निधन से फैंस दुखी: आज उनके निधन से सब अचंभित और दुखी हैं. अपने लास्ट परफॉर्मेंस में उन्होंने अमिताभ बच्चन के अनेक फेमस डायलाग सुनाकर मतदान के लिये लोगों को प्रेरित किया था, उन्होंने अनेक फिल्मी कलाकारों, दिलीप कुमार, शाहरुख खान, धर्मेन्द्र, सनी देयोल की आवाजों में प्रस्तुति दी थी. उनके निधन पर बदायूं क्लब के सचिव डॉ. अक्षत अशेष समेत स्थानीय कलाकारों ने दुख जताया है.

ये भी पढ़ें:लाइव परफॉर्मेंस करते-करते अचानक स्टेज से गिर पड़ा कलाकर, हुई मौत, जानें वजह

Last Updated : 18 hours ago