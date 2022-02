पोकरण (जैसलमेर) . जिले के फलसूंड इलाके में गुरुवार को एक दर्दनाक हादसा (Accident in Pokaran) हो गया. हादसे में एक स्कूल बस पलटने से 2 स्कूली बच्चों की मौत (two children died in Pokaran road accident) हो गई. 20 से ज्यादा बच्चे घायल (More the 20 injured in Pokaran Road Accident) भी हो गए हैं. घटना की जानकारी मिलने पर फलसूंड पुलिस मौके पर पहुंची तथा बच्चों को अस्पताल ले जाया गया है जहां उनका इलाज चल रहा है. बड़ी संख्या में घायल स्कूली बच्चों के पहुंचने से अस्पताल में भी अफरातफरी मच गई. गंभीर घायलों को जोधपुर रेफर किया जा रहा है.

बताया जा रहा है कि फलसूंड थाना इलाके के जेतपुरा फांटा के पास गुरुवार को सुबह करीब साढ़े दस बजे तेज गति से जा रही एपीजे अब्दुल कलाम पब्लिक स्कूल की मिनी बस अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई. कजोई गांव के पास स्थित स्कूल की बस फलसूंड से बच्चों को लेकर स्कूल की तरफ जा रही थी. इस दौरान अचानक जेतपुरा फांटा के पास मोड़ पर संतुलन बिगड़ जाने के कारण बस पलट गई. गति तेज होने के कारण बस के परखच्चे उड़ गए.

इस हादसे में दो बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई. बस में करीब 30-40 बच्चे सवार होने की बात कही जा रही थी, जिनमें से करीब 20 से भी ज्यादा बच्चे घायल हो गए हैं. उन्हें तत्काल फलसूंड के राजकीय अस्पताल लाया गया यहां उनका उपचार किया जा रहा है. गंभीर घायलों को जोधपुर रेफर किया जा रहा है. सूचना मिलने पर फलसूंड पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली. घटना की जानकारी पर बच्चों के परिजन भी अस्पताल पहुंच रहे हैं.