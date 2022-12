जयपुर. वर्ष 2022 गुजरने वाला है और यह साल राजस्थान के खिलाड़ियों के लिए काफी शानदार (Rajasthan Year Ender 2022) रहा है. जहां पैरालंपिक खेलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सरकार की ओर से पुरस्कारों द्वारा सम्मानित किया गया तो वहीं 200 से अधिक खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न पॉलिसी के तहत सरकार ने नौकरी का तोहफा (Job under out of turn policy) दिया. इसके अलावा ग्रामीण ओलंपिक खेलों ने इतिहास रचा और शहरी ओलंपिक खेलों के आयोजन की घोषणा की गई. जबकि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में एक बार फिर वैभव गहलोत की ताजपोशी की गई.

गहलोत सरकार ने इस वर्ष खिलाड़ियों को दिल खोलकर तोहफे दिए, जिसमें आउट ऑफ टर्न पॉलिसी प्रमुख रही. इस पॉलिसी के तहत खिलाड़ियों को डीवाईएसपी से लेकर अन्य सरकारी विभागों में नौकरियां दी गई. इसके अलावा गहलोत सरकार ने खिलाड़ियों की प्रोत्साहन राशि भी बढ़ाई. वहीं, खेल विभाग की ओर से पहली बार राजस्थान में ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया. खास बात यह रही कि इन खेलों में देशभर के 30 लाख से अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिसमें हर वर्ग और हर उम्र के खिलाड़ी शामिल थे.

खिलाड़ियों ने किया शानदार प्रदर्शन- जापान में आयोजित हुए टोक्यो पैरालंपिक खेलों में राजस्थान के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया था और गोल्ड से लेकर ब्रोंज मेडल तक राजस्थान के खिलाड़ियों ने अपने नाम किया.

खिलाड़ियों ने किया शानदार प्रदर्शन

खिलाड़ियों का बढ़ाया उत्साह- खास बात यह रही थी पैरालंपिक खेलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले इन खिलाड़ियों को पहली बार इनके प्रदर्शन के अनुसार सरकार ने सम्मानित किया और करोड़ों रुपए के पुरस्कारों से नवाजा.

खिलाड़ियों का बढ़ाया उत्साह

229 खिलाड़ियों को नौकरी- आउट ऑफ टर्न पॉलिसी के तहत प्रदेश के 229 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी का तोहफा (Job under out of turn policy) दिया गया. जिसके तहत खिलाड़ियों को पुलिस में डीवाईएसपी, वन विभाग में एसीएफ से लेकर अन्य विभागों में नौकरियां दी गई.

229 खिलाड़ियों को नौकरी

ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन- हाल ही में खेल विभाग की ओर से ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन (Rajiv Gandhi Olympic Khel 2022) किया गया, जिसमें करीब 30 लाख से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया. इसके साथ ही खेल विभाग ने हाल ही में शहरी ओलंपिक खेलों के आयोजन की घोषणा भी की है.

ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन

जूनियर गहलोत का जलवा- राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में एक बार फिर जूनियर गहलोत यानी वैभव गहलोत की ताजपोशी हुई और दूसरी बार राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की कमान वैभव गहलोत को सौंपी गई.

जूनियर गहलोत का जलवा

