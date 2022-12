भारत जोड़ो यात्रा : राहुल बोले- स्पीकर ओम बिरला का चेहरा संसद टीवी को पसंद, 24 घंटे उन्हें दिखाते हैं

कोटा में भारत जोड़ो यात्रा के तहत केबलनगर में नुक्कड़ सभा का आयोजन (Bharat Jodo yatra in Kota) हुआ. इस दौरान राहुल गांधी ने संसद में बोलने नहीं दिए जाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि संसद टीवी को ओम बिरला का चेहरा पसंद है. इसीलिए टीवी पर उन्हें ही 24 घंटे दिखाया जाता है.

शेरपा ने किए कुम्भलगढ़ व रणकपुर का भ्रमण, अदभुत स्थापत्य कला देख हुए अभिभूत...लोक कलाकारों संग झूमे

भारत की अध्यक्षता में हो रही जी20 शेरपा बैठक में शामिल होने के लिए उदयपुर आए विदेशी मेहमान राजस्थान की लोक संस्कृति और इतिहास देखकर अभिभूत हो गए. बैठक के तीसरे और अंतिम दिन शेरपाओं ने कुम्भलगढ़ किला और रणकपुर जैन मंदिर का भ्रमण किया. इस दौरान लोक कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य के साथ स्वागत किया.

भाजपा का सवाल- राहुल गांधी की मेहमान नवाजी में लगे हैं सीएम, मंत्री-संतरी भी भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त...सरकार कौन चला रहा ?

राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में पहुंच चुकी है. ऐसे में प्रदेश की कांग्रेस सरकार के (Bharat Jodo Yatra in Rajasthan) मुख्यमंत्री, मंत्री से लेकर संतरी तक यात्रा की तैयारियों में व्यस्त हैं. ऐसे में सरकारी कामकाज पर एक बार के लिए ब्रेक लग गया है. इसको लेकर बीजेपी ने सवाल उठाया है. भाजपा का कहना है कि इन 18 दिनों तक प्रदेश की जनता के कामकाज कौन देख रहा है? सरकार कौन चला रहा है?

वार्ता के बाद बेरोजगारों के बदले सुर, उपेन बोले- कई मांगों पर बनी सहमति...नहीं करेंगे भारत जोड़ो यात्रा का विरोध

डीओपी सचिव से वार्ता के बाद बुधवार को बेरोजगारों के सुर बदले नजर आए. जयपुर में मीडिया से बात करते हुए उपेन यादव ने कहा कि कई मांगों पर सहमति बन गई है. उम्मीद है कि गहलोत सरकार हमारी बाकी मांगों को भी मान लेगी. इसलिए हम राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का विरोध नहीं करेंगे.

शराब के पैसे के लिए पहले युवक को पीटा...पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जलाने की कोशिश

चित्तौड़गढ़ में घाघसा गांव में शराब के पैसे नहीं देने को लेकर दो युवकों ने एक युवक को जिंदा जलाने की कोशिश (Attempt to burn the youth alive in Chittorgarh) की. घटना में युवक गंभीर रूप से झुलस चुका है. जिसका इलाज किया जा रहा है.

पूनिया का राहुल से तीसरा सवाल, पूछा- राजस्थान में गंदे पानी से मौतों का सिलसिला कब रुकेगा ?

राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने बुधवार को तीसरा सवाल पूछा. पूनिया ने पूछा कि राजस्थान की जनता को प्रदूषित पानी से कब मुक्ति मिलेगी. कब गंदे पानी से मौतों का सिलसिला रुकेगा. वहीं, इसी मामले को लेकर मानवाधिकार आयोग ने भी संज्ञान लेते हुए 14 दिसंबर तक रिपोर्ट मांगी है.

700 वर्ग किमी क्षेत्र में बनेगा प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व, एनटीसीए ने दी सैद्धांतिक सहमति

प्रदेश में 5वां टाइगर रिजर्व बनने वाला (New tiger reserve in Dholpur Karauli) है. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) ने धौलपुर और करौली क्षेत्र के 700 ​वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का दौरा किया है. इसके साथ ही इस रिजर्व के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमति भी दे दी है.

जोधपुर में शुरू हुआ पोलो सीजन, 31 दिसंबर तक चार टूर्नामेंट खेले जाएंगे, विदेशी अंपायर बुलाए

जोधपुर में पोलो कप का मंगलवार को 23वां सीजन शुरू हुआ. इस सीजन में 31 दिसंबह तक (Polo Season 2022 in Jodhpur Begins) 4 टूर्नामेंट व 8 एक दिवसीय मैच होंगे.

आर्थिक तंगी से जूझ रहा था परिवार, विवाहिता ने फांसी का फंदा लगा की आत्महत्या

बारां के छबड़ा इलाके में एक विवाहिता ने गत 4 दिसंबर को अपने कमरे में फांसी का फंदा लगा आत्महत्या कर (Married woman committed suicide in Baran) ली. पुलिस ने मौके पर पहुंच उसके परिजनों को सूचित किया. परिजनों का कहना है कि आपसी मनमुटाव के चलते ऐसा हुआ. हालांकि पुलिस का मानना है कि घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के चलते विवाहिता ने आत्महत्या की. पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है.

कोटा में फ्लाईओवर का नाम हुआ भारत जोड़ो सेतु, मल्टी स्टोरी का नाम रखने की तैयारी

राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का राजस्थान में मंगलवार को तीसरा दिन है. ऐसे में कोटा के एक फ्लाईओवर का नाम भी जयपुर की तर्ज पर भारत जोड़ो रखा गया है. फ्लाईओवर पर भारत जोड़ो सेतु नाम भी लिखवा दिया (Flyover in Kota named over Bharat Jodo Yatra) गया है. साथ ही पानी की टंकी और पार्क का नाम भी भारत जोड़ो के नाम पर रखा गया है.