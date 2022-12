चित्तौड़गढ़. सदर थाना अंतर्गत घाघसा गांव में शराब के पैसे नहीं देने को लेकर दो व्यक्तियों ने एक युवक से मारपीट करते हुए (Attempt to burn the youth alive in Chittorgarh) उसे जिंदा जलाने का प्रयास किया. झुलसी हालत में युवक को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया. सूचना पर सदर पुलिस के साथ पुलिस उपाधीक्षक बुधराज टांक भी पहुंचे. फिलहाल पुलिस मामला दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश में जुट गई है.

पुलिस उप अधीक्षक टांक के अनुसार घटना 5 दिसंबर की है. डालू भील शाम को अपनी मां के घर से खाना लेकर जा रहा था. इस दौरान उसे रास्ते में कालू भील और भेरु डांगी ने रोक लिया और उससे शराब के रुपए मांगे. जब उसने इनकार कर दिया तो दोनों ही उस पर टूट पड़े. गांव के पप्पू ने आकर बीच-बचाव किया और सभी अपने घर चले गए. इस दौरान देर रात डालू की नींद खुली तो उसने देखा कि उसपर पेट्रोल छिड़का गया था.

उसके संभलने तक कालू और भेरु उसपर आग लगाकर मौके से फरार (Youth set on fire while sleeping in Chittorgarh) हो गए. उसके चीखने चिल्लाने पर गांव के लोग मदद को दौड़े लेकिन तब तक वो काफी हद तक जल चुका था. इसके बाद उसे जिला चिकित्सालय लेकर आया गया. पुलिस उपाधीक्षक ने बताया कि दोनों ही आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और उनकी तलाश की जा रही है.