जैन तीर्थ को बचाने के लिए मुनि सुज्ञेयसागर महाराज ने त्यागे प्राण

जैन तीर्थ को बचाने के लिए मुनि ने प्राण त्याग दिए. सम्मेद शिखर मामले को लेकर वे आमरण अनशन पर थे. वे पिछले 10 दिनों से अनशन कर रहे थे.

जयपुर में मामा ने विधवा भांजी का किया कत्ल, आत्महत्या का प्रयास असफल

जयपुर के जवाहर सर्किल थाना इलाके से दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है (Widow killed by Maternal Uncle in Jaipur). यहां मां बाप के साथ रह रही महिला का उसके मामा ने तार से गला घोंटकर कत्ल कर दिया. मंगलवार सुबह की ये घटना है. इस घटना के पीछे के राज को पुलिस टटोलने में लगी है.

डर्टी प्रोफेसर ने महिला लेक्चरर से कहा था- हनीमून मनाएंगे इंजॉय करेंगे...अब मुकदमा दर्ज

सेक्सुअल फेवर के बदले अच्छे नम्बरों का वादा करने वाला एसोसिएट प्रोफेसर गिरीश परमार के खिलाफ एक और FIR लॉज किया गया है (FIR by Lady lecturer in RTU). अब यूनिवर्सिटी की लेक्चरर ने मुंह खोला है. बताया है कि कैसे एसोसिएट प्रोफेसर बिकिनी, हनीमून और लड़कियों की बात करता था.

RBM अस्पताल की 6वीं मंजिल से गिरकर युवक की मौत, गुटखा थूकने के दौरान हुआ हादसा

भरतपुर में एक युवक की छठी मंजिल से गिरने से मौत (Boy fell from sixth floor in Bharatpur) हो गई. हादसे के दौरान युवक अपने किसी पहचान वाले से मिलने के लिए आरबीएम जिला अस्पताल गया था. जहां खिड़की से गुटखा थूकने के क्रम में उसका पैर फिसल गया और वो सीधे छठी मंजिल से नीचे (Boy died after falling from sixth floor) आ गिरा. इस घटना में युवक की मौके पर ही मौत हो गई.

Bharatpur Honey Trap Gang: महिला ने पहले मीठी मीठी बातों में फंसाया, मंदिर में मिलने बुलाया...फिर!

भरतपुर पुलिस ने एक महिला समेत 4 को हनी ट्रैप के आरोप में गिरफ्तार किया है (Honey Trap In Bharatpur). ये गैंग पहले महिला के जरिए फोन कराता था, वो चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाती थी फिर पूरा गैंग सक्रिय हो शिकार को फंसा कर रकम ऐंठने की ट्रिक अपनाता था.

Rajasthan Winter Alert: राजस्थान में सर्दी का सितम जारी, 15 जिलों में येलो अलर्ट

राजस्थान शीतलहर की चपेट में (Rajasthan Winter Alert) है. मंगलवार सुबह से जयपुर शहर में कोहरे की सफेद चादर नजर आई. फतेहपुर में -1 डिग्री सेल्सियस और चूरू में माइनस 0.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया. माउंट आबू में -1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया.

Jaipur Mandi Rate : सरसों में गिरावट, गुड़ और चीनी में भी नरमी

तेल मिलों की कमजोर मांग से जयपुर मंडी में सरसों में 25 रुपए क्विंटल की नरमी रही. सरसों कच्ची घाणी तेल 100 रुपए क्विंटल उतर गया. अन्य खाद्य तेलों में भी नरमी का रुख रहा. वहीं चीनी और गुड़ के भावों में गिरावट दर्ज की गई. सामान्य कारोबार से चना व दाल-दलहन व अनाज के भाव स्थिर रहे.

झालावाड़ में दिन में छाया अंधेरा, विजिबिलिटी 100 मीटर से कम

झालावाड़. जिले में सोमवार देर रात से सर्दी का कोल्ड अटैक देखने (Cold attack in jhalawar) को मिल रहा है. यहां तापमान में भारी गिरावट के साथ पारा 7 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे लुढ़क गया. मंगलवार सुबह से इलाके में घना कोहरा छाया हुआ है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम दर्ज की गई. सड़क पर वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर चलना पड़ रहा है.

राष्ट्रपति मुर्मू का सिरोही दौरा, पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी, देखें रूट

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंगलवार से राजस्थान के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगी. जयपुर में नवनिर्मित संविधान उद्यान (Samvidhan Park Jaipur) का लोकार्पण करने के बाद मुर्मू सिरोही पहुंचेंगी. राष्ट्रपति दौरे को लेकर सिरोही पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है.

Accident In Behror: घने कोहरे का कहर, एक बाद एक भिड़े 4 वाहन... 3 किलोमीटर तक लगा जाम

बहरोड़ के दहमी गांव के पास से गुजरने वाले हाईवे 48 पर 4 वाहन आपस में टकरा गए. जिसमें 2 लोग घायल हो गए (Dense Fog Causes Behror Accident). हादसे के बाद सड़क पर लंबा जाम लग गया. दुर्घटना सोमवार देर रात हुई.