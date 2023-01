सिरोही. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने दो दिवसीय दौरे के तहत मंगलवार को राजस्थान पहुंचेंगी. वह (President Draupadi Murmu) यहां राजभवन में (Samvidhan Park Jaipur) नवनिर्मित संविधान उद्यान और इससे जुड़े सौंदर्यीकरण कार्यों का लोकार्पण करेंगी. इसके साथ ही साथ राष्ट्रपति मुर्मू राजभवन में कथौड़ी और सहरिया आदिवासी समूहों के साथ बात भी करेंगी. राष्ट्रपति दौरे को लेकर पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है.

सिरोही में मंगलवार और बुधवार को राष्ट्रपति दौरे को देखते हुए जिला पुलिस की तरफ से आबूरोड और माउंट आबू जाने वाले मार्ग के लिए ट्रैफ़िक एडवाइजरी जारी की गई है, जिससे पर्यटक और आमजन को कोई परेशानी न हो.

3 जनवरी की शाम 5 से 06ः15 तक आबूरोड शहर से तलेटी होते हुए और किवरली पुलिया से आमथला, तलेटी से माउंटआबू मार्ग पर यातायात बाधित रहेगा. मंगलवार शाम 5 बजे से 7ः00 तक आबूपर्वत से आबूरोड मार्ग पर यातायात बाधित रहेगा. 4 जनवरी को दोपहर 12 से 02 तक आबूरोड शहर से तलेटी होते हुए और किवरली पुलिया से आमथला तलेटी से माउंटआबू मार्ग पर यातायात बाधित रहेगा. बुधवार दोपहर 12 से 02ः00 तक आबूपर्वत से आबूरोड मार्ग पर यातायात बाधित रहेगा. 3 जनवरी को सुबह 10 से शाम 06.15 तक और 4 जनवरी बुधवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 तक आबूरोड शहर से सिरोही जाने वाले वाहन सांतपुर, अम्बाजी चैक पोस्ट से होते हुए हाइवे से सिरोही जायेंगे. रेवदर से सिरोही जाने वाले वाहन का डायवर्जन मानपुर चौराहे से र्सांइ बाबा मंदिर होते हुए तरतोली से हाइवे रहेगा.

माउंट आबू भी जाएंगी मुर्मू: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 जनवरी को (President Will come Rajasthan on 3rd January) सेना के विशेष विमान से जयपुर पहुंचेंगी. इसके बाद सेना के विशेष विमान से ही वह माउंट आबू के लिए रवाना होंगी. यहां वह ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी. रात्रि विश्राम के बाद अगले दिन 4 जनवरी को वह पाली के लिए रवाना होंगी और रोहट में आयोजित राष्ट्रीय जंबूरी में शामिल होंगी.

मुर्मू का आबूरोड-माउंट आबू मिनट टू मिनट कार्यक्रम