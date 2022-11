Special :मानगढ़ धाम से प्रधानमंत्री का राजस्थान में चुनावी शंखनाद, आदिवासियों के जरिए सत्ता वापसी की तैयारी

वर्ष 2023 के अंत तक राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं. प्रदेश में कांग्रेस अभी अंतर्कलह में उलझी हुई है. जबकि प्रमुख विपक्षी दल ने अपनी चुनावी रणभेरी बजाने की तैयारी पूरी कर (PM Modi Visit to Mangarh Dham) ली है. बीजेपी की और से इस चुनावी रण का शंखनाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ धाम से करने जा रहे हैं.

भारत-पाक सीमा से सटे बीकानेर के खेत में मिला पाकिस्तान एयरलाइंस का गुब्बारा

राजस्थान के बीकानेर से लगे भारत-पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा (Indo Pak International Border with Bikaner) क्षेत्र के दंतौर थाना इलाके में मंगलवार को एक किसान के खेत से पाकिस्तान एयरलाइंस लिखा एक गुब्बारा बरामद (pakistan airlines balloon) किया गया. गुब्बारे में किसी भी प्रकार की कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने गुब्बारे को अपने कब्जे में लेकर आगे इसकी जानकारी बीएसएफ व अन्य एजेंसियों को दी.

चित्तौड़गढ़ में खनन व्यवसायी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज

चित्तौड़गढ़ के एक खनन व्यवसायी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला सामने (Mining businessman accused of rape) आया है. दो युवतियों ने आरोपी के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया है. वहीं, बुधवार को दोनों पीड़िताओं को कोर्ट में 164 के बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया है.

उदयपुर में कुल्हड़ चाय की चुस्कियों के साथ CM ने किया संवाद, बच्ची से पूछा- क्या जानती हो मुझे...

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोमवार देर रात उदयपुर के ऐतिहासिक फतेह सागर झील के पास स्थित कुल्हड़ की (CM Gehlot drinks tea in Udaipur) चाय पीते नजर आए. इस दौरान मौके पर उमड़ी भीड़ से सीएम ने संवाद किया. वहीं, युवाओं ने सीएम के साथ जमकर सेल्फी ली.

International Pushkar Fair 2022: अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले का आज से आगाज, CM गहलोत करेंगे शुभारंभ

पुष्कर में आज से अंतर्राष्ट्रीय मेले का आगाज होने जा रहा ( International Pushkar Fair 2022) है, जो आगामी 8 नवंबर तक चलेगा. वहीं, मेले के शुभारंभ के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज शाम 4 बजे पुष्कर पहुंचेंगे.

आमागढ़ लेपर्ड सफारी में विदेशी पर्यटकों का हंगामा!

जयपुर की आमागढ़ लेपर्ड सफारी (Amagarh Leopard Safari of Jaipur) में विदेशी पर्यटकों से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. जिसको लेकर सोमवार शाम को जमकर हंगामा हुआ. आरोप है कि जिप्सी संचालक ने ऑनलाइन बुकिंग के नाम पर बेल्जियम से आए पर्यटकों से अतिरिक्त किराए की वसूली (fraud from foreign tourist in jaipur) की. जिसकी जानकारी के बाद पर्यटक आग बबूला हो गए और हंगामा शुरू कर दिए.

बाल वाटिकाओं में लगाए जाएंगे एनटीटी शिक्षक, करना होगा तीन महीने का अंग्रेजी ब्रिज कोर्स

प्रदेश की गहलोत सरकार ने एनटीटी शिक्षकों को बड़ा तोहफा दिया है. अब NTT शिक्षक बाल वाटिकाओं में लगाये (NTT teachers to be appointed in Bal Vatikas) जायेंगे. इसके लिए सरकार इन सभी शिक्षकों को तीन महीने का अंग्रेजी में ब्रिज कोर्स कराएगी. इनके वेतन और मानदेय भी शिक्षा विभाग की ओर से दिए जाएंगे.

धर्मेंद्र राठौड़ और गावड़िया को डोटासरा की चेतावनी, कहा- मर्यादा में रहें...गाइडलाइन का ध्यान रखें

कांग्रेस नेताओं के बयानबाजी फिर पार्टी की मुश्किल बढ़ा दी है. विधायक रामनिवास गावड़िया और आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ के बीच बयानबाजी पर (Dotasara warning to Dharmendra Rathod and Gavadia) पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को मर्यादा में रहने की चेतावनी देने के साथ गाइडलाइन को लेकर भी चेताया.

Rajasthan Integration Day : अगर पाकिस्तान में जा मिलता जोधपुर तो आज नहीं होता राजस्थान का ये स्वरूप...

राजस्थान के इतिहास के पन्नों में राजनैतिक दांव-पेंच और कूटनीति के कई किस्से (History of How Jodhpur was included in India) दर्ज हैं. इनमें से एक है जोधपुर के भारत में विलय होने की कहानी. तत्कालीन महाराज हनवंत सिंह जोधपुर को पाकिस्तान में शामिल करना चाहते थे. इसके कारण पूरे मारवाड़ सहित राजनीतिकों में कई दिनों तक उथल-पुथल मची रही और आजादी के 4 दिन पहले जोधपुर भारत का अभिन्न हिस्सा बन गया. देखिए ये रिपोर्ट.

Jaipur Mandi Rate: फसल कमजोर रहने से मूंग, मोठ, चौला में तेजी, सरसों के भाव भी तेज

फसल कमजोर रहने और सरकारी खरीद की घोषणा के मद्देनजर मूंग, मोठ, चौला समेत सभी दलहन में 200 से 300 रुपए क्विंटल की तेजी रही. इसके चलते अरहर और उड़द दाल के भाव भी तेज हो गए. लेकिन दाल मिलों में मांग कमजोर होने से चने में 50 रुपए क्विंटल की गिरावट दर्ज की गई.