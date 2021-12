चित्तौड़गढ़. प्रदेश के नागरिक खाद्य आपूर्ति मंत्री (Minister of Civil Food Supplies district Pratap singh Khachariyawas) और चित्तौड़गढ़ जिले के प्रभारी मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास सोमवार को चित्तौड़गढ़ पहुंचे. यहां पर उन्होंने निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया. इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि हेल्थ के सेक्टर में गहलोत सरकार (Gehlot government work in the health sector) ने बहुत काम किया है और इस मामले में राजस्थान के आस-पास कोई नहीं है.

Pratap Singh Khachariyawas Chittorgarh Visit

चित्तौड़गढ़ दौरे पर खाचरियावास: चित्तौड़गढ़ जिले के प्रभारी मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास सोमवार और मंगलवार को चित्तौड़गढ़ जिले के दौरे पर है. सोमवार सुबह चित्तौड़गढ़ शहर के निकट बोजुन्दा में बन रहे मेडिकल कॉलेज के निरीक्षण के लिए वे स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण (Medical College Inspection In Chittorgarh ) करने पहुंचे.

ये भी रहे मौजूद: इस दौरान सभापति संदीप शर्मा, पूर्व विधायक एआईसीसी सदस्य आनंदीराम खटीक सहित कांग्रेस के पदाधिकारी जनप्रतिनिधि और प्रशासन के अधिकारी व मेडिकल विभाग के लोग मौजूद रहे. खाचरियावास ने कहा कि प्रदेश की गहलोत सरकार ऐसी सरकार है, जिसने हर जिले को मेडिकल कॉलेज दिया है. जहां मेडिकल कॉलेज खुलता है वहां मेडिकल फैसिलिटी को लेकर लोगों में उत्साह बनता है. इसी के साथ मेडिकल कॉलेज खुलने से लोगों को विभिन्न योजनाओं और जांचों का भी सीधा लाभ मिलता है.

फिलहाल 150 सीटों पर एडमिशन: सरकार ने लगातार इस दिशा में प्रयास किया है कि लोगों को बेहतर तरीके से मेडिकल सुविधाओं का लाभ (Benefits Of Medical Facilities In Rajasthan ) मिले. प्रभारी मंत्री खाचरियावास ने कहा कि जिले में फिलहाल 150 सीटों पर एडमिशन दिया जाएगा. लेकिन आने वाले समय में सीटों की संख्या बढ़ेगी. इसी के साथ मेडिकल क्षेत्र में सुविधाओं का भी विस्तार होगा.