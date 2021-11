जयपुर. जयपुर के व्यापारिक संगठनों (Merchant union) के सदस्य आज खाद्य एवं नागरिका आपूर्ति मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास से मिलने पहुंचे. इस अवसर पर खाचरियावास ने कहा कि उम्मीदों पर खरा उतरना और जुबान के लिए जान दे देना मेरी आदत है.

उन्होंने कहा कि मिलावट (adulteration) व्यापारी भी खत्म करना चाहता है और सरकार भी. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास को गहलोत मंत्रिमंडल में फेरबदल (reshuffle in gehlot cabinet) के बाद खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की जिम्मेदारी दी गई है. मंत्री बनने के बाद जयपुर के व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारी और व्यापारी मंत्री खाचरियावास से मिलने पहुंचे. खाचरियावास गहलोत कैबिनेट के नए मंत्री (new minister in gehlot cabinet) हैं, पहले उनके पास परिवहन विभाग था.

प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि जयपुर के व्यापारी ( Traders of Jaipur ) मेरे परिवार की तरह हैं. मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा. उन्होंने कहा कि आंदोलन और सड़कों पर उतरने के लिए मैंने कभी भी पीठ नहीं दिखाई. जैसी जिसकी नियत होती है वैसी ही बरकत होती है. व्यापारी जो प्लान जनता के हित में बनाएंगे, उसे लागू करेंगे.

उन्होंने कहा कि जयपुर के व्यापारी हमें साथ लेकर ईमानदारी से चलना चाहते हैं तो उसमें हम कोई कमी नहीं रखेंगे. विभिन्न अभियानों और कार्य योजनाओं में व्यापारियों से मशवरा किया जाएगा. व्यापारियो ने मंत्री प्रताप सिंह को समस्याओं से अवगत कराया, मंत्री ने व्यापारियों को समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया.