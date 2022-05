चित्तौड़गढ़. शातिर ठगों ने पहले त्रिपुरा के उप मुख्यमंत्री के नाम ठगी की वारदात को अंजाम दिया था. अब मेघालय के एक बड़े अधिकारी के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है. इस मामले में चित्तौड़गढ़ पहुंची मेघालय पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया (Meghalaya police arrested thugs from Chittorgarh) है. इन्हें न्यायालय में पेश कर ट्रांजिक्ट रिमांड पर लिया गया है. पुलिस टीम इन्हें मेघालय लेकर जाएगी.

जानकारी में सामने आया कि मेघालय से 7 पुलिसकर्मियों की टीम चित्तौड़गढ़ पहुंची. इस टीम में प्रशिक्षु आईपीएस पंकज रसगनिया, उप निरीक्षक चिंकगम सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल हैं. मेघालय के जिला वेस्ट गारो हिल्स के तूरा थाने में ठगी का एक प्रकरण दर्ज हुआ है. जांच में सामने आया कि चित्तौड़गढ़ में रहने वाले बदमाशों ने व्हाट्सएप ग्रुप बना कर पुलिस अधिकारी से ठगी कर (Chittorgarh thugs used Meghalaya police officer name for fraud) ली. इस पर मेघालय पुलिस ने चित्तौड़गढ़ पहुंच नवनीत सिंह, महिवर्धन सिंह, राजू जाट तथा भैरूसिंह को गिरफ्तार किया है. मंगलवार को गिरफ्तार आरोपियों को चित्तौड़गढ़ कोर्ट में पेश किया और ट्रांजिक्ट रिमांड मांगा. इस पर न्यायालय ने चारों आरोपियों को ट्रांजिक्ट रिमांड पर सौंपने के आदेश दिए हैं. मेघालय पुलिस इन आरोपियों को ले जाने की तैयारी में है. एक फरार आरोपी की तलाश की जा रही है.

