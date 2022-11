अलवर. अलवर पुलिस ने एक गैंग के तीन बदमाशों को गिरफ्तार (Alwar police arrested three crooks) किया है. गैंग का मास्टरमाइंड 21 वर्षीय युवा है. खास बात ये है कि (mastermind of loot gang has studied STC) इस गैंग के सरगना ने एसटीसी तक पढ़ाई की. वह शिक्षक बनना चाहता था, लेकिन जल्दी पैसा कमाने और महंगे शौक पूरे करने के लिए अपराध की राह पर चल पड़ा. दोस्तों के साथ मिलकर गैंग बनाई और लूटपाट, डकैती, चोरी जैसी घटनाओं को अंजाम देने लगा. पुलिस ने बदमाशों के पास से पांच हथियार, चोरी की तीन बाइक, बड़ी मात्रा में चोरी का सामान, गैस कटर बरामद किया है. अलवर में यह गैंग तीन घटनाएं कर चुकी है. गैंग के 3 साथी फरार हैं जिनकी तलाश पुलिस कर रही है.

अलवर के कठूमर थाना पुलिस को खेड़ामैदा के गांव के जंगल में एटीएम लूट की साजिश रचते हुए 3 बदमाशों के होने की सूचना मिली. इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आकाश (21) निवासी नामखेड़ा नदबई, संजय उर्फ सीताराम (19) निवासी खेडामैदा कठूमर, संतोष कुमार (21) निवासी खेडामैदा को गिरफ्तार कर लिया. जबकि इनके तीन साथी सोहन सिंह, प्रदीप व पुष्पेंद्र मौके से फरार हो गए. तीनों कठूमर के खेड़ामेदा के रहने वाले हैं. गैंग का मास्टरमाइंड आकाश है.

एसटीसी तक पढ़ाई किया है मास्टरमाइंड

आकाश ने एसटीसी तक पढ़ाई कर रखी है. उसके परिजन उसको शिक्षक बनाना चाहते थे, लेकिन महंगे शौक व जल्दी पैसे कमाने के फेर में आकाश ने क्राइम का रास्ता चुना व अपने दोस्त संजय के साथ मिलकर गैंग बनाई. संजय ने नर्सिंग की पढ़ाई कर रखी है. अलवर जिले के आसपास क्षेत्र में यह लोग चोरी, लूट व मारपीट जैसी घटनाओं को अंजाम देने लगे थे. पुलिस ने तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जबकि तीन फरार हैं. सभी छह बदमाशों की उम्र 19 साल से 21 साल की बीच है.

हथियार और लूट के सामान बरामद

पुलिस ने इनके पास से चार देसी कट्टे, एक देसी पिस्टल, खाली कारतूस, ऑक्सीजन सिलेंडर, एक छोटा ऑक्सीजन सिलेंडर, काला पेंट, गैस सिलेंडर, चोरी की तीन बाइक, गैस कटर के अलावा चोरी व लूटपाट में काम आने वाली लोहे की रॉड, नकली चाबी सहित बड़ी मात्रा में संदिग्ध सामान बरामद किया है. पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने कहा कि सभी गिरफ्तार बदमाशों का पुराना रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है. उनसे पूछताछ भी चल रही है. अलवर के अलावा आसपास क्षेत्र में बदमाशों ने कितनी घटना को अंजाम दिया. इनसे पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं.