आज है वैशाख शुक्ल पक्ष अष्टमी-नवमी तिथि व सीता नवमी, शुभ कार्यों से बचें - 16 May Sita navami panchang

हैदराबाद : आज 16 मई गुरुवार के दिन वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि है. इस तिथि पर माता दुर्गा का शासन है. इस दिन पितृ पूजा की जा सकती है, लेकिन अधिकांश कार्यों के लिए अशुभ तिथि मानी जाती है. आज सीता नवमी है. अष्टमी तिथि सुबह 5.30 बजे तक ही है.

इस नक्षत्र में न करें कोई शुभ काम : Sita navami के दिन चंद्रमा सिंह राशि और मघा नक्षत्र में रहेगा. इस नक्षत्र का विस्तार 0 से 13:20 डिग्री तक सिंह राशि में फैला है. इसके देवता पितृगण है और नक्षत्र स्वामी केतु है. यह उग्र और क्रूर प्रकृति का नक्षत्र है. किसी भी तरह का शुभ कार्य, यात्रा या उधार धन या लेने का काम इस नक्षत्र में नहीं करना चाहिए. शत्रुओं के विनाश की योजना बनाने का काम किया जा सकता है.

आज के दिन का वर्जित समय : आज के दिन 14:15 से 15:54 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.