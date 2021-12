कोटा. शहर के बोरखेड़ा थाना इलाके में दिल्ली-मुंबई रेलवे ट्रैक पर शराब पार्टी (Liquor party on railway track in Kota) करना भारी पड़ा गया. अचानक ट्रेन आ जाने से (man dies after being hit by train in kota) एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है.



जानकारी के अनुसार खाई रोड निवासी 33 वर्षीय मौसा दिनेश पंकज और सूर्य नगर निवासी 26 वर्षीय भांजा सोनू पंकज दोनों दिल्ली-मुंबई रेलवे ट्रैक के नजदीक शराब पार्टी करने पहुंचे थे. जिस ट्रैक पर दोनों शराब पार्टी कर रहे थे. इसी दौरान अचानक ट्रेन आ गई. दोनों इतने नशे में थे कि ट्रेन का हॉर्न बजने के बाद भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया. जिसके बाद ट्रेन के नीचे आने से मौसा की मौत हो गई. वहीं भांजे का पैर कट गया.

पढ़ें.Road Accident in Bikaner : बीकानेर में दर्दनाक सड़क हादसा, चाचा-भतीजे की मौत...वाहन चालक फरार

बोरखेड़ा थाना अधिकारी ने बताया कि उन्हें करीब 8 बजे सूचना मिली थी कि जय हिंद नगर के नजदीक रेलवे ट्रैक पर दो व्यक्ति ट्रेन की चपेट में आ गए हैं. जिसके बाद एंबुलेंस और पुलिस मौके पर पहुंची. घायल को गंभीर हालत में एमबीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया. वहीं मौसा के शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया गया है. पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है.