बीकानेर. नोखा उपखंड के पांचू थाना क्षेत्र में स्थित साधुना गांव के पास अज्ञात वाहन ने बाइक को जोरदार (two people died in road accident in bikaner) टक्कर मार दी. हादसे में बाइक सवार चाचा और भतीजे की (two people died in road accident in bikaner) मौके पर ही मौत हो गई. घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है.

फिलाहल, पुलिस मामले की जांच कर रही है. पांचू थानाधिकारी विकास बिश्नोई ने बाताया कि बाइक सवार चाचा और भतीजा किसी काम से बाहर जा रहे थे. इस दौरान एक अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी. हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई.

वहीं, वाहन चालक मौके से फरार हो गया. मृतकों की पहचान चतराराम और पुरखाराम सुधाना निवासी के रूप में हुई है. दोनों के शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया गया है. फरार वाहन चालक को लेकर आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है.