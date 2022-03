जयपुर. राजधानी जयपुर के वैशाली नगर थाना इलाके में डॉक्टर के घर से 14 लाख रुपए नगदी और 1800 अमेरिकी डॉलर लेकर भागने का मामला (theft case in doctor house in jaipur) सामने आया है. वारदात करने से पहले नौकर ने डॉक्टर को बेहोश करने के लिए उसके खाने में दवा मिला कर खिला दिया. उसके बेहोश होने के बाद नौकर ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर लाखों के सोने जेवर और सामान साफ कर दिया. डॉक्टर की हालत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था. जब वो ठीक होकर वापस लौटा तो उसे लाखों का सामान गायब (servant fled with lakhs from doctors house in jaipur) मिला. जिसपर उसने नौकर के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है.

क्या है पूरा मामला: पुलिस ने घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज जुटाए हैं. एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाकर कई साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं. वैशाली नगर थाना पुलिस के मुताबिक 65 वर्षीय डॉ दिलीप बेनीवाल के साथ वारदात हुई है. उस दौरान डॉक्टर की पत्नी किसी काम से बनारस गई हुई थी. डॉक्टर के अलावा घर पर नौकर था. वारदात से कुछ देर पहले डॉक्टर अपने दोस्त के कार्यक्रम में शामिल होकर वापस घर लौटे थे. घर पर नौकर किशन कुमार ने खाना लगाने के लिए कहा. नौकर ने खाने में दो उबले अंडे, पपीता और दही निकाल कर दे दिया था.

खाना खाने के बाद डॉक्टर अपने कमरे में सो गया. अगले दिन जब उसकी आंख खुली तो काफी समय हो चुका था फिर भी उसे बेहोशी जैसा लग रहा था. जैसे तैसे करके उसने उठने की कोशिश की तो फिसलने के वजह से उसे चोट लग गई. इसके बाद डॉक्टर को अस्पताल में भर्ती करवाया गया. करीब डेढ़ दिन के बाद जब वो पूरी तरह होश में आया और घर में समान चेक किया, तो लाखों रुपए की नकदी और कीमती सामान गायब थे. पीड़ित डॉक्टर ने पुलिस को बताया है कि नौकर ने खाने में जहर देकर जान लेने की कोशिश की है. घर से 14 लाख रुपए नगद, 1800 अमेरिकी डॉलर, कीमती मोबाइल और सोने चांदी के जेवरात समेत अन्य सामान चोरी कर फरार हो गया. पुलिस पीड़ित डॉक्टर के बयानों के आधार पर मामले की जांच पड़ताल कर रही है. फरार नौकर की भी तलाश की जा रही है.