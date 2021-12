जयपुर. 2021 की शुरुआत में कोरोना की वजह से राजस्थान के पर्यटन को ऑक्सीजन की जरूरत थी. कोरोना और लॉकडाउन की वजह से पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों के हालात खराब हो गए थे. लेकिन जैसे-जैसे कोरोना कम हुआ वैसे-वैसे पर्यटन बढ़ने लगा. लॉकडाउन के बाद पर्यटन स्थल खुले तो पर्यटकों की संख्या में धीरे-धीरे इजाफा होने लगा. पर्यटकों की संख्या बढ़ने के साथ ही पर्यटन आधारित आय भी बढ़ने लगी. अक्टूबर से पर्यटक सीजन शुरू होने के साथ ही पर्यटन व्यवसाय को संजीवनी मिल गई. इसके बाद कैटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी (Katrina Kaif Vicky Kaushal Marriage) ने भी राजस्थान के पर्यटन को पंख लगा दिए.

दरअसल, पर्यटक सीजन के चलते इन दिनों गुलाबी नगरी सैलानियों से गुलजार हो रही है. नए साल का जश्न मनाने के लिए (Tourists Arrived in Jaipur From All Over the Country) जयपुर शहर पर्यटकों की पसंद बना हुआ है. जयपुर में रोजाना हजारों की संख्या में देशी सैलानी पहुंच रहे हैं. ज्यादातर सैलानी आमेर पर पहुंच रहे हैं. आमेर महल में रोजाना करीब 10 हजार से अधिक सैलानी इन दिनों पहुंच रहे हैं. यहां सैलानियों की सुविधाओं के लिए (Arrangement for Tourists in Amer Fort) महल प्रशासन की ओर से विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं. पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए अतिरिक्त होमगार्ड तैनात किए गए हैं.

सैलानियों से गुलजार हुई गुलाबी नगरी...

वर्ष 2021 के अलविदा के साथ ही नए साल 2022 के स्वागत के लिए (New Year 2022) पिंक सिटी जयपुर की लगभग सभी होटलों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. नए साल में पर्यटकों के लिए डांस पार्टी की व्यवस्था की गई है. नए साल को लेकर होटल्स को सजाया गया है, ताकि पर्यटक नए साल के स्वागत पर भरपूर एंजॉय कर सकें. लोग नए साल के स्वागत के लिए पहले से ही काफी उत्साहित हैं. जयपुर के पर्यटन स्थलों पर इस टाइम पर्यटकों की भीड़ नजर आ रही है. आमेर महल में रोजाना करीब 10 हजार पर्यटक पहुंच रहे हैं. वहीं, जंतर-मंतर में करीब 6 हजार, हवा महल में करीब 6 हजार, अल्बर्ट हॉल में करीब 4 हजार और नाहरगढ़ किले पर करीब 5 हजार पर्यटक रोजाना पहुंच रहे हैं.

पढे़ं : Special: डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए राजस्थान टॉप ट्रेंड पर, पावणों को खूब भाई धोरों की धरती

पढ़ें : Tourist Gathering in Mehrangarh Fort : सूर्यनगरी पर्यटकों से गुलजार, पर्यटक भी कोरोना को लेकर सजग...

पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों का हुजूम...

विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी आमेर में भी रोजाना हजारों की तादाद में देशी-विदेशी सैलानी घूमने पहुंच रहे हैं. आमेर फोर्ट, नाहरगढ़ फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट सहित सभी पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों का हुजूम उमड़ रहा है. न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए (New Year Celebration in Jaipur) काफी संख्या में सैलानी जयपुर पहुंचे हैं, जिसके चलते जयपुर की होटल्स में भी बुकिंग फुल हो चुकी है. सीजन में होटल्स का किराया ज्यादा होने के बावजूद भी कई होटल्स में तो बुकिंग फुल होने की वजह से पर्यटकों को मायूस होकर लौटना पड़ रहा है. 31 दिसंबर की रात को गुलाबी नगरी के कई होटल्स में न्यू ईयर पार्टीयां होंगी. नए साल के स्वागत को विशेष बनाने के लिए पिंक सिटी जयपुर के होटलों में पार्टी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विशेष खाना-पीना और व्यंजन का भी प्रबंध किया गया है.

पढ़ें : Rajasthan Year Ender 2021 : राजस्थान में बढ़ा महिला अपराध का ग्राफ, दलित अत्याचार में भी इजाफा

पढ़ें : Rajasthan Year Ender 2021: परदे के पीछे गहलोत-पायलट में खूब तनी तलवारें, पूरे साल चलता रहा राजस्थान कांग्रेस में शह मात का खेल

31 दिसंबर की मध्यरात्रि और 1 जनवरी को पूरे देश में नए साल का जश्न मनाया जाएगा. क्रिसमिस के बाद 31 दिसंबर की रात न्यू ईयर के जश्न का इंतजार रहता है. इस दिन पूरे साल की अच्छी और बुरी यादों को याद करते हैं. लोग नए साल के स्वागत के लिए संगीत और नृत्य के साथ एंजॉय करते हैं.

जयपुर के पर्यटन स्थल...

वेब सीरीज की शूटिंग और राजनीतिक पर्यटन का असर...

राजधानी जयपुर समेत प्रदेश के कई स्थानों पर कई वेब सीरीज की शूटिंग 2021 में हुई है. हालांकि, कोरोना की वजह से बड़ी फिल्मों की शूटिंग इन दिनों नहीं हुई. वर्ष 2020 में महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में हुई सियासी उठापटक के बाद प्रदेश में राजनीतिक पर्यटन भी देखने को मिला था. वेब सीरीज की शूटिंग और राजनीतिक पर्यटन से भी पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा मिला है.

गुलाबी नगरी में पहुंचे पर्यटकों की संख्या (1 अप्रैल से 30 दिसंबर 2021 तक)...

गुलाबी नगरी में पहुंचे पर्यटकों की संख्या...

इन दिनों अलसुबह से ही आमेर महल में पर्यटकों की भीड़ लगना शुरू हो जाती है. पर्यटक लंबी-लंबी लाइनों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आते हैं. आमेर महल में हाथी सवारी का भी पर्यटक जमकर लुत्फ उठा रहे हैं. सैलानी इन शानदार पलों को अपने कैमरों में कैद करते नजर आते हैं. आमेर महल में हाथी सवारी के साथ गोल्फ कार्ट और सैगवे स्कूटर राइडिंग भी पर्यटकों को खूब रास आ रही है. आमेर महल की सुंदरता और संस्कृति भी पर्यटकों की पसंद बनी हुई है. इसके अलावा अल्बर्ट हॉल, जंतर मंतर, सिटी पैलेस, हवा महल सहित सभी पर्यटक स्थलों पर सैलानी घूमने पहुंच रहे हैं. गुलाबी नगरी में नया साल सेलिब्रेट करने के लिए काफी संख्या में सैलानी पहुंचे हैं. जिसके चलते शहर की सड़कों पर जाम के हालात भी देखने को मिल रहे हैं. ट्रैफिक पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है.

जयपुर में जश्न की तैयारी...

टूरिस्ट गाइड महेश शर्मा ने बताया कि नए साल का जश्न मनाने के लिए काफी संख्या में पर्यटक जयपुर में पहुंच रहे हैं. पर्यटकों की संख्या में इजाफा होना पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए काफी खुशी की खबर है. पर्यटक कोरोना गाइडलाइन को भी फॉलो कर रहे हैं. प्रशासन की ओर से भी गाइडलाइन की पालना करवाई जा रही है.