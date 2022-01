जयपुर. प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का असर देखने को मिल रहा है. मौसम के बदलते मिजाज (Rajasthan Weather Update) के बीच तापमान में भी उतार-चढ़ाव का दौर जारी है. राजधानी जयपुर में सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है. जयपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर और घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में पारा लगातार सातवें दिन माइनस में दर्ज किया गया.

माउंट आबू में बीती रात न्यूनतम तापमान -3 डिग्री सेल्सियस (Temperature -3 Degrees In Mount Abu) दर्ज किया गया है. फसलों से लेकर वाहनों पर बर्फ की परत जम गई. हाड़ कंपा देने वाली सर्दी और शीत लहर के चलते लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है.

जयपुर के जोबनेर में भी पारा जमाव बिंदु के नजदीक दर्ज किया गया है. जोबनेर में न्यूनतम तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है. शेखावाटी अंचल समेत कई जगहों पर पारा 5 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है. जयपुर, चूरू, सीकर, चोमू, पिलानी, गंगानगर, अजमेर, कोटा, बूंदी, जोबनेर, करौली समेत कई जगह पर घना कोहरा छाया हुआ है. बर्फीली हवाओं के बीच गलन भरी सर्दी का असर बरकरार है. घना कोहरा छाने से वाहन चालकों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. तेज सर्दी से बचाव के लिए लोग अलाव और हीटर का सहारा भी लेते नजर आ रहे हैं.

प्रदेश में न्यूनतम तापमान

प्रदेश में न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो अजमेर में 9.1 डिग्री सेल्सियस, भीलवाड़ा में 4.8 डिग्री सेल्सियस, वनस्थली में 6.8 डिग्री सेल्सियस, अलवर में 5.2 डिग्री सेल्सियस, जयपुर में 7.9 डिग्री सेल्सियस, पिलानी में 6.9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा है. इसी प्रकार सीकर में 2.8 डिग्री सेल्सियस, कोटा में 7.6 डिग्री सेल्सियस, सवाई माधोपुर में 8.3 डिग्री सेल्सियस, बूंदी में 6.4 डिग्री सेल्सियस, चित्तौड़गढ़ में 4.8 डिग्री सेल्सियस, डबोक में 4.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है. जबकि बाड़मेर में 8.9 डिग्री सेल्सियस, पाली में 5 डिग्री सेल्सियस, जैसलमेर में 8 डिग्री सेल्सियस, जोधपुर में 8.7 डिग्री सेल्सियस, फलौदी में 8 डिग्री सेल्सियस, बीकानेर में 4.7 डिग्री सेल्सियस, चूरू में 5.8 डिग्री सेल्सियस, गंगानगर में 7.1 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है. धौलपुर में 6.6 डिग्री सेल्सियस, नागौर में 3.9 डिग्री सेल्सियस, टोंक में 7.4 डिग्री सेल्सियस, बारां में 4.5 डिग्री, डूंगरपुर में 8.6 डिग्री सेल्सियस, हनुमानगढ़ में 6 डिग्री सेल्सियस, जालौर में 7.1 डिग्री सेल्सियस, सिरोही में 8.5 डिग्री सेल्सियस, फतेहपुर में 3.4 डिग्री सेल्सियस, करौली में 3.9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है.

इन जिलों में शीत लहर की संभावना

मौसम विभाग के अनुसार 15 जनवरी के बाद प्रदेश में धीरे-धीरे मौसम साफ होने की संभावना है. मौसम विभाग की ओर से कई जिलों में घने कोहरे (Dense Fog In Many Districts Of Rajasthan) और शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया गया है. जयपुर, अलवर, भरतपुर, झुंझुनू, सीकर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, दौसा, करौली, नागौर समेत अन्य जगह पर घना कोहरा और शीत लहर चलने की संभावना है.

क्या होता है येलो अलर्ट?

सर्दी में मौसम विभाग का येलो अलर्ट (IMD Yellow Alert in Winter) दर्शाता है कि मौसम अधिक खराब हो सकता है, इसलिए लोगों को सतर्क रहना चाहिए. येलो अलर्ट लोगों को सावधान करने की जरूरत पर बल देता है. माना जाता है कि इस मौसम में कोई भी दिक्कत आ सकती है.