सिरोही/अलवर: मरुभूमि ठंड से ठिठुर रही है. शीत लहर और घने कोहरे की मार (Cold Wave And Dense Fog in Rajasthan) जारी है. मौसम विभाग ने भी अगले कुछ दिनों तक तापमान में गिरावट का पूर्वानुमान (Weather Forecast By IMD) लगाया है. प्रदेश के विभिन्न जिलों से जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें घने कोहरे और ठंड में ठिठुरते लोगों को देखा जा सकता है.

सिरोही में गिरा तापमान पर ठंड बरकरार (Fall In Temperature In Sirohi But Cold Persist)

सिरोही जिले के माउंट आबू में बीते एक सप्ताह से तापमान जमाव बिंदु से नीचे है. शुक्रवार को न्यूनतम तापमान जहां माइनस 5 डिग्री दर्ज किया गया था तो शनिवार को तापमान में हल्की गिरावट देखने को मिली है. न्यूनतम तापमान -3 डिग्री दर्ज किया गया है. पारे के जमाव बिंदु से नीचे जाने के चलते मैदानी इलाकों में बर्फ ही बर्फ जमीं दिख रही है.

अलवर में छाई घने कोहरे की चादर, माउंट आबू में पारा माइनस 3

देखें-Mercury Falls further In Sirohi: माउंट आबू में तापमान-5 डिग्री हुआ रिकॉर्ड



अलवर में घना कोहरा (Dense Fog In Alwar)

शनिवार सुबह अलवर कोहरे की चादर में लिपटा हुआ नजर आया. विजिबिलिटी कम रही (Less Visibility Due To Fog In Alwar) और तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की गई. मौसम विभाग की मानें तो आगामी दिनों में तापमान में और गिरावट होगी. अलवर में लगातार एक सप्ताह से दिन का अधिकतम तापमान 15 से 18 डिग्री तक दर्ज किया जा रहा है. जबकि ग्रामीण इलाकों में रात का तापमान 2 से 3 डिग्री के आसपास दर्ज हो रहा है.

यहां बीते कुछ दिनों से दिनभर बादल छाए रहते हैं व कोहरा रहता है. इसके कारण लोगों को गलन महसूस होती है. धूप निकलने के बाद भी सर्द हवाएं चलती रहती है. इससे आम जनजीवन खासा प्रभावित हो रहा है. मौसम विभाग की मानें तो आगामी कुछ दिनों तक इसी तरह के हालात रहने की संभावना (Cold Wave And Dense Fog in Rajasthan) है. उसके बाद दिन के तापमान में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है.