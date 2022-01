जयपुर. मकर सक्रांति (Makar Sankranti 2022 In Rajasthan) का पर्व देश भर में मनाया जा रहा है. कड़ाके की ठंड के बीच मकर सक्रांति का पर्व गुलाबी नगरी में भी रंग बिरंगी पतंगें आसमान में उड़ती दिख रही हैं. हालांकि ठंड के बीच भी पतंगबाज अपना शौक पूरा कर रहे हैं.



ठंड को लेकर मौसम विभाग ने Yellow Alert भी जारी किया है. शेखावाटी अंचल में भी काफी तेज ठंड देखने को मिल रही है. जयपुर, अजमेर, सीकर, गंगानगर, फतेहपुर, भीलवाड़ा, चूरू, पिलानी समेत कई जगह पर घना कोहरा (Dense Fog In Many Districts Of Rajasthan) छाया हुआ है.

मौसम विभाग का पूर्वानुमान (Rajasthan Weather Update Today)

तेज सर्दी से बचाव के लिए लोग अलाव और हीटर का सहारा भी लेते नजर आ रहे हैं. मौसम विभाग के अनुसार मकर सक्रांति पर मौसम साफ रहने की संभावना है. हवा की गति भी धीमी रहेगी. आसमान में हल्के बादल छाने से सूरज की चमक कम रहेगी. विभाग के अनुसार 15 जनवरी के बाद प्रदेश में धीरे-धीरे मौसम साफ होगा. इस बीच शीत लहर और घने कोहरे को लेकिर विभाग ने कई जिलों में येलो अलर्ट (Rajasthan IMD Issues Yellow Alert On Cold Wave And Fog ) जारी किया है. जयपुर, अलवर, भरतपुर, झुंझुनू, सीकर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, दौसा, करौली, नागौर समेत अन्य जगह पर घना कोहरा और शीत लहर चलने की संभावना जताई गई है.

प्रदेश में न्यूनतम तापमान

प्रदेश में न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो अजमेर में 6.7 डिग्री सेल्सियस, भीलवाड़ा में 3 डिग्री सेल्सियस, वनस्थली में 5 डिग्री सेल्सियस, अलवर में 6.4 डिग्री सेल्सियस, जयपुर में 6.1 डिग्री सेल्सियस, पिलानी में 8.1 डिग्री सेल्सियस, सीकर में 4 डिग्री सेल्सियस, कोटा में 6.8 डिग्री सेल्सियस, सवाई माधोपुर में 4.7 डिग्री सेल्सियस, बूंदी में 4.8 डिग्री सेल्सियस, चित्तौड़गढ़ में 3 डिग्री सेल्सियस, डबोक में 4.4 डिग्री सेल्सियस, बाड़मेर में 9.3 डिग्री सेल्सियस, पाली में 5 डिग्री सेल्सियस, जैसलमेर में 7.8 डिग्री सेल्सियस, जोधपुर में 8.1 डिग्री सेल्सियस, फलौदी में 7.8 डिग्री सेल्सियस, बीकानेर में 6.5 डिग्री सेल्सियस, चूरू में 9 डिग्री सेल्सियस, गंगानगर में 7.4 डिग्री सेल्सियस, धौलपुर में 4.8 डिग्री सेल्सियस, नागौर में 5.1 डिग्री सेल्सियस, टोंक में 6.8 डिग्री सेल्सियस, बारां में 3.4 डिग्री, चित्तौड़गढ़(aws) में 0.7 डिग्री सेल्सियस, डूंगरपुर में 8.3 डिग्री सेल्सियस, हनुमानगढ़ में 5.1 डिग्री सेल्सियस, जालौर में 7.8 डिग्री सेल्सियस, सिरोही में 4.8 डिग्री सेल्सियस, फतेहपुर में 8.4 डिग्री सेल्सियस, करौली में 2.9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है.

क्या होता है येलो अलर्ट?

ठंड में मौसम विभाग का येलो अलर्ट (IMD Yellow Alert in Winter) दर्शाता है कि मौसम अधिक खराब हो सकता है, इसलिए लोगों को सतर्क रहना चाहिए. येलो अलर्ट लोगों को सावधान करने की जरूरत पर बल देता है. माना जाता है कि इस मौसम में कोई भी दिक्कत आ सकती है.