Rajasthan Next CM : दिग्विजय सिंह से बैरवा की लंबी चर्चा, कर चुके हैं पायलट की पैरवी...

राजस्थान में सियासी उठापटक के बीच राजस्थान एससी आयोग के अध्यक्ष बैरवा केरल में भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े. इस दौरान प्रदेश की राजनीतिक हालातों को लेकर (Rajasthan Next CM) बैरवा की दिग्विजय सिंह से लंबी चर्चा हुई.

संगीता बेनीवाल दूसरी बार बाल आयोग के अध्यक्ष पद पर मनोनीत, पदभार संभालते हुए बोलीं, लंबित कामों को युद्धस्तर पर करेंगे पूरा

संगीता बेनीवाल को एक बार फिर राज्य बाल संरक्षण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त (State Commission for Protection of Child Right ) किया गया. बेनीवाल ने बुधवार को पदभार ग्रहण किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि जो अबकी लंबित पड़े कार्यों को युद्ध स्तर पर पूरा किया जाएगा.

Bhagat Singh Jayanti : करौली में बवाल, पथराव के बाद पुलिस ने भांजी लाठियां...

करौली के हिंडौन में बुधवार को भगत सिंह जयंती पर रैली में डीजे को लेकर बवाल हो गया. जिले में धारा 144 लगी हुई है, जिसके तहत रैली में डीजे बजाने पर प्रशासन ने रोक लगा रखी है. पुलिस की सख्ती के बाद युवाओं ने पथराव कर दिया, जिसके बाद हंगामा और बढ़ गया.

राज्य कर्मचारियों को दिवाली से पहले तोहफा, गहलोत सरकार ने 4 फीसदी बढ़ाया डीए

गहलोत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के तत्काल बाद राज्य के करीब 12 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स को एक महीने पहले ही दिवाली मनाने का मौका दे दिया है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय सरकार के फैसले के एक दिन बाद ही डीए को बढ़ाकर 38 फीसदी करने का फैसला किया है. इस तरह सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्‍ता 4 फीसदी बढ़ाया (4 per cent DA increased) है.

Thugs of Dimond: डायमंड की ठगी करने वाली गैंग का मास्टरमाइंड समेत चार गिरफ्तार, 20 करोड़ का लगा चुके चूना

डायमंड ठगी करने वाली गैंग का पर्दाफाश हुआ है. जयपुर पुलिस ने मास्टरमाइंड समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार कर (diamond fraud gang) लिया है. 1.75 करोड़ के डायमंड ठगी के मामले में आरोपियों की तलाश चल रही थी. गैंग ने अब तक 20 करोड़ के डायमंड की ठगी कर चुके हैं.

Loot in Bikaner: अहमदाबाद से आया हीरे-जवाहरात का पार्सल 5 बदमाश लूटकर फरार...पुलिस ने दो घंटे में दबोचा

बीकानेर में अहमदाबाद से एक निजी ट्रैवेल्स से आया करोड़ों की हीरे-जवाहरात को (Loot in Bikaner) पांच लुटेरे लूट कर फरार हो गए. सूचना पर पुलिस ने शातिरों को ट्रेस किया और आरोपियों का पीछा कर दो घंटे में ही दबोच लिया. बदमाशों से लूटा हुआ माल भी बरामद कर लिया गया है.

सियासी संकट में किसान को भूली राजस्थान सरकार, अब बाजरे की खरीद के नाम पर हो रही सियासत

राजस्थान में किसान परेशान (Farmers upset in Rajasthan) हैं, क्योंकि बाजार में उनका बाजारा पड़ा है और नेता किसानों की मदद के बजाय सियासी गुणा-भाग में मशगूल हैं. वर्तमान में किसानों की परेशानी का आलम ये है कि वो औने-पौने दामों पर अपनी फसल बेचने को मजबूर हैं.

ACB Trap 2022: ये हैं राजस्थान में रिश्वतखोरी के 10 सबसे बड़े मामले

राजस्थान में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एसीबी की ताबड़तोड़ कार्रवाई (ACB eyes on corrupt officers and employees) जारी है. हर दिन एसीबी भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है. एसीबी ने प्रदेश में कार्रवाई के दौरान छोटे स्तर के अधिकारियों से लेकर बड़े उच्चाधिकारियों को ट्रैप किया है. इस साल एसीबी ने अब तक 390 मामले दर्ज किए हैं. आज हम आपको एसीबी के उन 10 बड़े कार्रवाइयों के बारे में बता रहे हैं, जिनकी चर्चा पूरे प्रदेश में रही है.

उदयपुर का अनोखा स्कूल: जहां पढ़ते हैं 14 जुड़वा भाई-बहन, इन्हें देख आप भी हो जाएंगे कंफ्यूज

उदयपुर जिले में एक ऐसा स्कूल है, जहां एक नहीं, बल्कि 14 जुड़वा भाई-बहन पढ़ते (14 twins study in this school of Udaipur) हैं. स्कूल में बच्चों के हमशक्लों को देखकर हर कोई हैरान हो (Everyone is shocked to see the twins) जाता है, क्योंकि इनकी शक्ल आपस में हुबहू मिलती है. बावजूद इसके इन बच्चों की अपनी-अपनी खूबी और विशेषताएं हैं.

जयपुर के डॉक्टरों का कमाल, बीकानेर की राजकुमारी ऐसे बनी राजकुमार...

राजधानी के डॉक्टर्स ने 12 साल के लंबे इलाज के बाद एक मरीज को वास्तविक जेंडर में जीने का अधिकार दिलाया है. जीवन के शुरुआती सालों में लड़की बनकर रह रहे मरीज को आखिरकार लड़का बनाने में सफलता मिली है. आइए आपको बताते हैं कि कैसे बीकानेर के एक घर की राजकुमारी बन गई राजकुमार...