जयपुर. राजस्थान में भ्रष्टाचार में संलिप्त विभिन्न विभागों के बड़े अधिकारी और कर्मचारी लगातार एसीबी की रडार (ACB eyes on corrupt officers and employees) पर हैं. एसीबी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है. डीजी एसीबी बीएल सोनी ने बताया कि साल 2022 में सितंबर माह में अब तक राजस्थान एसीबी ने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट (Prevention Of Corruption Act) के तहत 390 मामले दर्ज किए हैं. वहीं, ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम देते हुए 350 रिश्वतखोरों को सलाखों के पीछे पहुंचाया (DG ACB BL Soni gave information about the cases) गया है.

एसीबी की ओर से भ्रष्ट अधिकारी व कर्मचारियों को गिरफ्तार करने का आंकड़ा हर साल बढ़ता जा रहा है. इस साल आय से अधिक संपत्ति के 20 प्रकरण दर्ज किए गए हैं. साथ ही पद के दुरुपयोग के भी 20 मामले दर्ज हुए हैं. डीजी एसीबी ने बताया कि पिछले सालों की तुलना में इस साल ट्रैप की संख्या लगभग दोगुनी है और ट्रैप के स्तर में काफी सुधार हुआ है. संगठित स्तर पर भ्रष्टाचार फैलाने वाले बड़े अधिकारियों पर शिकंजा कसा जा रहा है.

भ्रष्ट अधिकारियों पर एसीबी की टेढ़ी नजर

बढ़ा एसीबी की कार्रवाई का दायरा: डीजी एसीबी बीएल सोनी ने बताया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी मुख्यालय को लगातार शिकायतें प्राप्त हो (ACB Headquarters getting complaints continuously) रही हैं. परिवादी बेझिझक अपनी शिकायतें लेकर पहुंच रहे हैं. यही कारण है कि ऐसे विभाग जहां पर पहले कार्रवाई नहीं होती थी. अब उन विभागों में भी ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है. पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ड्रग डिपार्टमेंट, फूड इंस्पेक्टर और बायोफ्यूल अथॉरिटी के वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचारियों को भी रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है. साथ ही ऐसे कई डिपार्टमेंट हैं, जहां पर भ्रष्टाचार फैलाने वाले लोगों पर पूर्व में किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं (Several officers of Rajasthan arrested for taking bribe) हुई थी. लेकिन अब शिकायतें प्राप्त होने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.

वहीं, एसीबी ने विभिन्न जन जागरुकता व जनसंवाद कार्यक्रम के जरिए लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है. जिससे उनके मेहनत की कमाई को कोई रिश्वतखोर न लूट सके. हालांकि, अब लोग पहले की तुलना में अधिक जागरूक हुए हैं और लगातार रिश्वत की मांग करने वाले बड़े अधिकारी के खिलाफ खुलकर शिकायत कर रहे हैं. साथ ही एसीबी ने अपने इंटेलिजेंस तंत्र को भी पहले की तुलना में काफी मजबूत किया है, जिसके चलते बिना किसी परिवादी के रिश्वत देने व लेने वालों को दबोचा जा रहा है.

ACB की 10 बड़ी कार्रवाई