खारे पानी को मीठा करने की तकनीक खोज पाए तो अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनेगा पश्चिमी राजस्थान - शेखावत

जोधपुर आईआईटी में शनिवार को जल और जीवन कार्यक्रम में केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत (Gajendra Singh Shekhawat in Jodhpur) शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने कहा कि पश्चिमी राजस्थान में भूमि, ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता है.

Pilot Hoardings in Jodhpur: गहलोत के 'घर' लगे पायलट के समर्थन में पोस्टर, लिखा- नए युग की तैयारी

सीएम गहलोत के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरने के एलान के बाद राजस्थान की हवा बदल गई है. गहलोत के गढ़ जोधपुर में ही पूर्व पार्षद ने पायलट के समर्थन (pilot posters in Gehlot home district Jodhpur) में होर्डिंग लगा दिए हैं. होर्डिंग व पोस्टरों पर लिखा है नए युग की तैयारी. ऐसे में सियासी गलियारों में हलचल बढ़ गई है.

दौसा जिले में लालसोट की मेड़ा पहाड़ी को है संरक्षण की दरकार, यहां रहता है ये दुर्लभ पक्षी

दौसा जिले के लालसोट में स्थित मेड़ा की पहाड़ी जैव विविधता लिए हुए है. यहां पेंटेड सैंडग्राउस बड़ी संख्‍या में मौजूद (painted sandgrouse in Dausa hills) हैं. इसे आम बोलचाल में चित्रित या भट तीतर भी कहा जाता है. इस दुर्लभ पक्षी के लिए मेंड़ा की पहाड़ी बेहद अनुकूल अवास माना जाता है. अगर इस क्षेत्र को संरक्षित किया जाए, तो इस प्रजाति का संरक्षण किया जा सकता है. देखें ये रिपोर्ट...

प्रदेश में अतिवृष्टि से हुए नुकसान पर बीजेपी ने उठाई मुआवजे की मांग, कहा-किसानों को जल्‍द राहत पहुंचाए सरकार

प्रदेश में हुई तेज बारिश और अतिवृष्टि से फसलों को खासा नुकसान हुआ (Crops ruined by heavy in rain in Rajasthan) है. किसानों की फसलों को हुए नुकसान को लेकर बीजेपी ने गहलोत सरकार से मुआवजे की मांग की है. बीजेपी का कहना है कि किसानों को जल्‍द से जल्‍द मुआवजा दिया जाए, जिससे उन्‍हें आर्थिक संबल मिले और वे अगली फसल की बुवाई कर सकें.

राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन का समय नहीं, सोनिया, राहुल से करेंगे रिक्वेस्टः प्रताप सिंह खाचरियावास

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए सीएम अशोक गहलोत 28 सितंबर को नामांकन (Congress president election) करेंगे. इसके साथ ही राजस्थान में नए सीएम को लेकर जारी सियासी चर्चाओं के बीच मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि यह समय राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन का नहीं है. हम सभी राहुल गांधी और सोनिया गांधी से रिक्वेस्ट करेंगे कि राजस्थान नेतृत्व परिवर्तन नहीं चाहता.

राज्य के निर्यातकों को मिलेगी कई तरह की छूट, सीएम गहलोत ने पुनर्भरण बढ़ाकर किया 50 प्रतिशत

प्रदेश की गहलोत सरकार ने राज्य के निर्यातकों के लिए विभिन्न प्रकार की छूट को मंजूरी (State exporters will get many exemptions) दे दी है. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों में दिए सहभागिता शुल्क और ग्राउण्ड रेंट का पुनर्भरण बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है. नए नियमों से लाभार्थी निर्यातकों का दायरा बढ़ेगा साथ ही विदेशों में नियुक्त निर्यातकों के प्रतिनिधि मण्डलों को भी पुनर्भरण का लाभ मिल सकेगा.

बेटों की गिरफ्तारी पर बोले विधायक कांति मीणा, यार ने की गद्दारी, 'मैं तो कांग्रेस के साथ'

एक ओर राजस्थान में सीएम की कुर्सी को लेकर रस्साकशी चल रही है. वहीं, दूसरी तरफ गहलोत समर्थक निर्दलीय विधायक कांति मीणा (Independent MLA Kanti Meena) के दोनों बेटों को गिरफ्तार कर लिया गया है. मीणा के दोनों बेटों को एसीबी ने रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है. लेकिन अब इसको लेकर भी सियासत शुरू हो गई है. वहीं, विधायक मीणा ने इस कार्रवाई को गैरसियासी करार देते हुए कहा कि इस घटना में मेरा मित्र ही शामिल है.

जल संकट से जूझते घना पर मानसून हुआ मेहरबान, 100 एमसीएफटी से अधिक पानी मिलने की उम्मीद

जल संकट से जूझ रहे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के लिए लौटता मानसून संजीवनी का काम कर गया (Monsoon benefits Keoladeo National Park) है. इन दिनों हो रही लगातार बारिश से अजान बांध और गोवर्धन ड्रेन से घना को पानी मिलना शुरू हो गया है. इन दोनों स्रोतों से घना को करीब 100 एमसीएफटी से अधिक पानी मिलने की उम्‍मीद है. इससे आगामी पर्यटक सीजन को लेकर उम्‍मीदों को पंख लग गए हैं.

जोधपुर विकास प्राधिकरण अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर चर्चा तेज...निगाहें गहलोत के कदम पर

कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए सीएम अशोक गहलोत का नाम रेस में सबसे आगे बना हुआ है. साथ ही राजस्थान के नए सीएम चेहरे को लेकर भी चर्चा तेज है. इस बीच एक चर्चा यह भी चल पड़ी है कि क्या सीएम पद छोड़ने से पहले गहलोत बाकी बची राजनीतिक नियुक्तियों को (Cm Gehlot on political apponitments) पूरा करेंगे.

Rajasthan Patwari Exam: 3 साल बाद भी खाली पड़े कई पटवारी के पद, अभ्यर्थी को वेटिंग लिस्ट का इंतजार

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित की गई पटवारी भर्ती परीक्षा (Rajasthan Patwari Exam) के बाद भी 500 से ज्यादा पद रिक्त हैं. बोर्ड की ओर से बचे हुए पदों पर अब तक वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की गई है. इसके चलते अभ्यर्थियों ने लिस्ट जारी करने की मांग की है.