जोधपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में नामांकन भरने की घोषणा के साथ ही यह तो माना जा रहा है कि प्रदेश सरकार का मुखिया भी बदलेगा. सीएम पद की दौड़ में सबसे पहले और मजबूत दावेदार के रूप में पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का नाम ही आगे है. हालांकि गहलोत समर्थक बार-बार यह बात कह रहे हैं कि जो बदलाव होगा गहलोत की मर्जी से ही होगा, ताकि पायलट खेमा ज्यादा उत्साहित न हो.

लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह नगर जोधपुर में ही पायलट के सबसे कट्टर समर्थक माने जाने वाले (former councilor put up sachin pilot posters) पूर्व पार्षद राजेश मेहता ने आज शहर में पायलट के समर्थन में होर्डिंग (pilot hoardings in jodhpur) लगा दिए हैं. होर्डिंग में लिखा है 'नए युग की तैयारी'. पूर्व डिप्टी सीएम के समर्थकों की माने तो पोस्टर यह इशारा कर रहा है कि सत्ता में बदलाव होगा (pilot posters in Gehlot home district Jodhpur) और पायलट कमान संभालेंगे. मेहता का कहना है कि कोई कुछ भी कर ले लेकिन आलाकमान ने तय कर लिया है कि पायलट ही मुख्यमंत्री बनेंगे और उनके कमान संभालने से प्रदेश का विकास होगा. लोगों को रोजगार मिलने के साथ ही प्रदेश की कानून व्यवस्था भी मजबूत होगी.

जोधपुर में पायलट के होर्डिंग्स

पायलट समर्थक सिर्फ एक को बनाया पीसीसी मेंबर

हाल ही में प्रदेश कांग्रेस की जारी की गई सदस्यों की सूची में जोधपुर जिले से कुल 14 लोगों को इसमें जगह दी गई है. लेकिन पायलट समर्थक के रूप में सिर्फ कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष राजेंद्र चौधरी का ही नाम शामिल किया गया है. जबकि पिछली बार करण सिंह उचियारड़ा को भी जगह मिली थी. इसके अलावा एक-दो लोगों को और शामिल किया गया था लेकिन इस बार पीसीसी मेंबर की सूची में जिले में गहलोत गुट को तरजीह मिली है.